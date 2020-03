Pourquoi les fans de MCU sont sceptiques à propos de Daniel Radcliffe jouant Wolverine

Blaguer pendant les interviews et les apparitions peut aider les célébrités à gagner des points de sympathie avec les fans, mais les blagues se retournent parfois. Daniel Radcliffe, de la renommée de Harry Potter, l’a découvert récemment après avoir plaisanté sur le rôle de Wolverine dans les prochains films Marvel.

Bien que rien de vraiment tragique ne soit né de l’incident, il a certainement reçu des nervures de fans qui n’étaient pas dans l’idée qu’il joue le rôle emblématique.

Qu’a dit Daniel Radcliffe à propos de Wolverine?

Daniel Radcliffe | Jim Spellman / .

En février de l’année dernière, Redcliffe a participé à un segment pour Wired appelé Google Q&A. Une question posée était: “Daniel Radcliffe est-il le nouveau Wolverine?”

Sa réponse: «Il va y avoir un nouveau film Wolverine dans lequel il commence avec Hugh Jackman mis dans un lavage à chaud, puis quand il sort, c’est moi. Donc oui. Je suis très heureux d’annoncer cela ici. “

Ce qui était censé être une blague manifestement autodérision a décollé comme une rumeur de casting à part entière, à la grande surprise de Radcliffe. Dans une interview en septembre suivant pour son nouveau film, Guns Akimbo, avec ET Canada, une question a été posée avec la prémisse qu’il avait «refusé» le rôle de Wolverine.

Radcliffe a interrompu la question pour dissiper la confusion: «Je n’ai pas dit non à Wolverine», a-t-il déclaré, ajoutant plus tard, «on ne m’a jamais offert assez pour le refuser.»

Il a expliqué qu’il s’agissait d’une plaisanterie et que «Internet l’a prise et a fonctionné avec elle».

Les fans se demandent si Daniel Radcliffe pourrait retirer le rôle de Wolverine

Radcliffe, à seulement 5’5 ″, à la même hauteur que la costar d’Harry Potter Emma Watson, n’est clairement pas le plus grand acteur du monde, en taille ou en renommée. Ce fait était la prémisse entière de la blague originale. Pourtant, certains fans ne sont pas gênés par sa taille et pensent qu’avec un peu de volume, il pourrait certainement jouer le rôle.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “Je pense que la seule raison pour laquelle je donnerais [a] merde sur Radcliffe comme Wolverine serait qu’il a besoin de mettre plus en vrac (OMI… et honnêtement pas si dur), mais oui, je pouvais le voir. “

Les utilisateurs de Reddit étaient moins intéressés par le choix, avec un commentaire disant: «Je l’ai vu dans des trucs post-HP et il se livre à lui-même. Mais personnellement, je ne le vois pas comme Wolverine. Même s’il a pris du volume autant qu’il le peut, je ne pense pas qu’il aurait le genre de présence physique que je pense que le prochain W devrait avoir. “

D’autres commentaires ont fait mention de ses «regards de garçon» et de ses yeux doux et expressifs comme des raisons pour lesquelles l’acteur n’a jamais pu le retirer. Certains doutaient même de ses talents d’acteur, du moins lorsqu’il s’agit de pouvoir canaliser la rage à déclenchement rapide notoire du personnage.

Daniel Radcliffe pourrait-il un jour jouer un super-héros Marvel?

La rumeur sur Internet avait également émis l’hypothèse que Radcliffe était envisagé pour jouer à Moon Knight dans les futurs projets MCU, une rumeur qui pourrait avoir plus de crédibilité que lui jouant Wolverine, mais qui n’est toujours pas confirmée. Les fans lui semblent un peu plus réceptifs dans ce rôle, mais Radcliffe conviendrait-il à un autre personnage?

Dans son entretien avec ET, il a finalement répondu à la question qu’il avait initialement interrompue: quel super-héros aimerait-il jouer? Radcliffe a déclaré que Spider-Man était le personnage pour lequel il était “le plus juste”, mais pensait qu’il n’y avait pas besoin de plus de versions de cela et n’avait pas proposé d’autres idées.

Radcliffe semble être cohérent dans l’opinion que les nouvelles versions de films terminés ne sont pas son truc. Quand quelques collègues sur le tournage ont également cru à la rumeur de Wolverine et l’ont félicité, il leur aurait dit comment c’était une blague et a ajouté: «La plupart des films que j’aime, je ne pense pas que je voudrais les voir refaits. Et je ne pense certainement pas que je voudrais en faire partie. “

Espérons que personne n’essaye de refaire Harry Potter de si tôt, mais en ce qui concerne les films Marvel, on ne sait pas quels personnages revisités apparaîtront ensuite.