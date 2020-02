Pourquoi les fans de Meghan McCain doivent être licenciés de “ The View ”, selon les fans

Meghan McCain est une figure polarisante de The View en raison de ses opinions politiques. La co-animatrice conservatrice n’a pas peur d’exprimer ses pensées et provoque parfois une querelle en éclatant lors du spectacle en direct. Son crachat avec Joy Behar a amené de nombreux fans à se rendre sur les réseaux sociaux et à lui demander d’être retiré. De nombreux téléspectateurs pensent qu’elle n’est pas un bon candidat pour l’émission de jour ABC car elle s’emporte facilement.

Que s’est-il passé entre Meghan McCain et Joy Behar?

Quand les dames discutent de politique, c’est quand la table des “Hot Topics” grésille. Après que McCain ait évoqué le sujet de Michael Bloomberg se levant pour obtenir la nomination du parti démocrate, l’enfer s’est déchaîné.

“Je pense que l’idée que [Bloomberg] va traverser la côte… Vous devez gagner le Midwest et les mineurs de charbon et les gens qui ne sont pas attrayants pour la coalition démocratique et Trump a verrouillé et chargé », a déclaré McCain. “Et je suis désolé, un gars qui veut vous enlever votre Slurpee, va avoir un vrai problème dans les villes charbonnières!”

“Et tu sais quoi? Un gars qui veut vous enlever vos soins de santé est encore plus mal en point! » Behar riposta.

McCain a pris un coup à Behar et lui a rappelé qu’elle se trompait sur le résultat des élections de 2016.

«Tu sais quoi, Joy? J’ai eu raison sur les élections et vous vous trompez », a déclaré McCain. Lorsque Behar a demandé en quoi elle se trompait, elle a répondu: “Vous pensiez que Trump allait perdre en 2016 et je ne l’ai pas fait.”

Les fans veulent que Meghan McCain disparaisse

Les téléspectateurs fidèles qui ont regardé l’échange de va-et-vient sont allés sur Twitter pour exprimer leurs griefs contre McCain. Ils ont expliqué les raisons pour lesquelles ils n’aimaient pas la coanimatrice et pourquoi elle devrait être exclue du talk-show.

“Je ne comprends vraiment pas pourquoi The View garde Meghan dans la série”, a écrit un fan. «La façon dont elle traite les gens est honteuse. Elle a toujours raison (dans son esprit) et est condescendante envers quiconque n’est pas d’accord avec elle, en particulier Joy Behar. S’il vous plaît, renvoyez Meghan.

“Débarrassez-vous de McCain, elle craint”, a ajouté un téléspectateur. “C’est la plus belle chose que je puisse dire.”

“Ils doivent la vider”, a commenté un utilisateur de Twitter. “Elle est en colère, ce n’est pas une bonne télé. Une femme adulte qui ne peut pas débattre calmement pendant une heure (aussi conservatrice soit-elle) ne devrait pas avoir ce travail. Quel pleurnichard. Ce n’est pas une bonne hôte. Je travaillais dans les journaux télévisés, mais je détesterais travailler sur cette émission avec les combats. “

“Fire Meghan McCain”, a déclaré un autre fan. «Elle est horrible, détestable et pense que son opinion est la seule qui compte. Que ce soit sa dernière année sur The View. »

“Débarrassez-vous de McCain”, a commencé un autre spectateur. “Elle parle de tout le monde et est très irrespectueuse envers les autres hôtes.”

“Meghan retire tout le positif de The View”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. «Elle est extrêmement grossière. Je ne comprends pas comment un employeur continue de récompenser son attitude en lui donnant du temps à l’écran. Elle doit être mise dans le coin comme le gros bébé qui fait des crises de colère qu’elle est. »

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h CT / PT sur ABC.