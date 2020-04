Pourquoi les fans de ‘RHOA’ disent Nene Leakes, la confrontation avec Eva Marcille Reunion est meilleure en ligne

Nene Leakes et le reste du casting de The Real Housewives of Atlanta se préparent à filmer leurs retrouvailles de la saison 12. Les choses seront un peu différentes cette année en raison de la pandémie de coronavirus car elles seront toutes virtuelles. Andy Cohen a confirmé que les pêches s’affronteront en ligne et ne seront pas toutes dans la même pièce que d’habitude.

Nene Leakes et Eva Marcille | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . / Dia Dipasupil / Bravo / Banque de photos NBCU via .

Pourquoi la réunion «RHOA» va-t-elle être virtuelle?

Cohen a annoncé la nouvelle des plans de la réunion RHOA lors de son émission SiriusXM.

“Nous allons tourner virtuellement les Housewives of Atlanta Reunion”, a confirmé Cohen sur Andy Cohen Live. “Ce n’est évidemment pas comme cela que nous préférons le faire, mais la vie n’est pas comme nous le préférons en ce moment.”

Bien que l’hôte de SiriusXM aime rendre visite aux filles d’Atlanta, cette année, ce n’est pas une possibilité de protéger tout le monde.

“Nous voulons être dans la même pièce, mais nous ne pouvons pas risquer la santé et la sécurité des femmes au foyer ou de l’incroyable équipage en Géorgie”, a-t-il ajouté. “[RHOA] est considéré par beaucoup comme le Super Bowl des retrouvailles, et c’est vraiment l’une de mes réunions préférées à tourner, je l’attends avec impatience, et le fait est que c’est soit nous le faisons de cette façon, soit il n’y a pas de Super Bowl année.”

Cohen a également déclaré que la production avait décidé de ne pas attendre le coronavirus car elle souhaitait conclure la saison 12 et être prête pour la prochaine saison dès que possible.

“Si nous attendons la fin de cette pandémie lorsque nous serons tous dans la même pièce, cela retardera tout”, a poursuivi Cohen. “Nous devons aller de l’avant, nous devons vivre dans la réalité dès maintenant, et la réalité est que si nous allons faire cela, nous allons le faire maintenant.”

Nene Leakes et Eva Marcille ne s’affronteront pas en personne

Une querelle qui a été chaude au cours des dernières semaines est celle que Leakes a initiée. Elle a appelé Eva Marcille pour ne pas avoir apporté grand-chose au spectacle.

“Je n’ai pas l’impression qu’Eva apporte autant au casting”, a déclaré Leakes à Entertainment Tonight. “Je suis juste honnête. C’est vraiment comme, quand vous regardez un spectacle comme, tout le monde – comme tout le casting – est absent, et vous ne manquez pas la personne du tout, c’est un peu comme, nous ne savions même pas que vous étiez ici, vous savez ? Et toute la saison, en faisant beaucoup de scènes de FaceTime, ça a été les deux dernières saisons … Donc, si je devais changer, je la changerais. “

Il n’a pas fallu longtemps avant que Marcille riposte après avoir été distingué par Leakes. Dans une vidéo Instagram Live, elle a appelé Leakes «cliquet».

“Je suis une femme de 35 ans avec ma famille et mon beau mari”, a déclaré Marcille sur Instagram Live. «En ce qui concerne ma pertinence dans l’émission, je choisis de ne pas… chaque jour être à cliquet, il y a déjà assez de cliquet, c’est-à-dire elle, dans l’émission. Pourquoi en avez-vous besoin de deux? Je me fais et représente l’autre partie des femmes noires qui sont intelligentes… bien parlées. C’est ça que je représente. Donc, si je suis si ennuyeux, vous avez passé du temps dans votre interview à parler de moi parce que votre scénario est le fait que vous n’avez pas de scénario. “

Pourquoi les fans pensent que les retrouvailles virtuelles seront meilleures

Il y a une doublure argentée au commutateur de réunion RHOA et les fans l’ont annoncé sur les réseaux sociaux. Beaucoup croient que Marcille minimise sa timidité lorsqu’elle est confrontée en personne. Ils notent que l’ancien modèle est plus fort derrière un écran. Par conséquent, Marcille sera très sévère avec Leakes lors de la réunion en ligne.

“Depuis [the] La réunion de RHOA sera en ligne, vous feriez mieux de croire qu’Eva va être SHADDDDYYYY car elle est dans le confort de sa maison », a noté un fan.

«Puisque les retrouvailles seront en ligne, nous savons au moins qu’Eva serait capable de garder la même énergie. Vous savez qu’elle change quand ils sont face à face », a ajouté un spectateur.

«Eva a une amnésie sélective, elle dit beaucoup de choses puis elle dira qu’elle a oublié. Ils doivent rouler la bande lors de la réunion », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.