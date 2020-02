Pourquoi les fans de «Star Wars» doivent-ils cesser de s’inquiéter tant de réécritures de scripts?

Si un fan de Star Wars entend les mots “Il y a des réécritures sur le nouveau projet Star Wars”, la réaction typique est de grincer des dents et de penser: “Oh, non, le prochain projet Star Wars est en difficulté!”

Cela va donc avec la dernière série de rapports sur une série Star Wars, cette fois la préquelle de Rogue One se concentrant sur Cassian Andor de Diego Luna,

Cependant, ces nouvelles ne sont pas toujours alarmantes. En lisant entre les lignes, on peut voir que les réécritures et les reprises sont une partie normale du processus, et il peut ne pas y avoir trop d’anxiété.

Que se passe-t-il avec le spectacle de Cassian Andor?

Jusqu’à présent, les reportages se concentraient sur la prochaine émission sur le temps d’Obi-Wan Kenobi entre la vengeance des Sith et A New Hope (ou l’original Star Wars). Soi-disant les scripts devaient être réécrits parce qu’ils étaient trop similaires à The Mandalorian. Maintenant vient le mot que l’autre série Star Wars annoncée a aussi des problèmes. Et aucun de ces spectacles n’a encore de nom.

Le Rogue One Prequel Show, faute d’un meilleur titre de travail, concernait la figure héroïque clé de la rébellion naissante dans Rogue One qui n’était pas Jyn Erso de Felicity Jones. Andor était un officier du renseignement qui, comme tous les personnages principaux de Rogue One, est décédé après avoir terminé avec succès leur mission d’obtenir les plans de l’Étoile de la mort auprès de la princesse Leia.

Le nouveau spectacle devait commencer le tournage cette année, mais . rapporte que les réécritures ont repoussé les dates.

Tout cela semble préoccupant, mais chaque émission de télévision et film passe par une sorte de processus de réécriture. Même chose avec les reprises, qui sont monnaie courante. Ce n’est pas parce que nous apprenons que les réécritures et les reprogrammations sont dans le mélange que les problèmes sont en cours. C’est juste que les problèmes avec Star Wars semblent toujours amplifiés car c’est et sera probablement toujours la franchise la plus débattue.

Les projets Star Wars ont presque toujours des problèmes

Certes, les nouvelles ne semblent pas très bonnes à venir après les rapports de problèmes avec l’émission Obi-Wan. Ce qui est vrai, c’est que presque tous les films Star Wars ont eu des problèmes de production majeurs, remontant au film original de 1977.

Certes, à l’époque, c’était un peu différent, car George Lucas et la société n’avaient aucune idée de ce que deviendrait un mastodonte Star Wars, mais le tournage a dépassé le calendrier et le budget, avec peu de gens ayant une idée de ce qu’il fallait en faire.

Mais des problèmes de production ont affligé la trilogie de suite et les films autonomes aussi. En fait, le film qui a donné naissance à Cassian Andor Rogue One, a eu l’une des histoires les plus difficiles de toutes. Bien que le réalisateur Gareth Edwards ait été présent du début à la fin, d’autres mains ont travaillé sur d’importantes réécritures et reprises.

Le mot à ce sujet n’est sorti qu’après que le film a été un énorme succès, mais le prochain film autonome, Solo, a eu des problèmes bien connus avec les réalisateurs originaux Phil Lord et Christopher Miller licenciés et remplacés par Ron Howard, et ce film a pris fin jusqu’à perdre de l’argent.

Ensuite, The Rise of Skywalker a dû faire face à un calendrier de production raccourci, les cinéastes admettant que le film avait été précipité. De nombreux fans pensent que cela est évident dans le film final. Ironiquement, The Last Jedi a eu très peu de problèmes pendant la production elle-même, mais il a fini par être probablement le film le plus conflictuel de toute la série.

Quel est le prochain film et émission de télévision Star Wars?

Avec tant d’incertitude sur Star Wars dans l’air, il est facile de comprendre pourquoi les fans sont nerveux. Le Mandalorien a été très bien accueilli, il semblait donc que l’avenir de Star Wars dépendrait de la télévision plutôt que des films.

Personne, sauf peut-être Lucasfilm, ne semble savoir quel film est à venir. Kevin Feige et Taika Waititi sont censés être tous les deux quelque part dans le mix, mais il n’y a rien qui ressemble à un calendrier définitif.

Si rien d’autre, les fans ont la saison 2 de The Mandalorian à espérer – qui devrait sortir cet automne. À l’heure actuelle, des millions de fans font une sorte d’imitation du plaidoyer hologramme classique de Leia pour de l’aide, en disant: «Aidez-nous, bébé Yoda – tu es notre seul espoir: