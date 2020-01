Pourquoi les fans de ‘The View’ qui veulent faire virer Meghan McCain seront déçus

Si vous êtes un fan de The View, il est impossible d’être surpris par l’effondrement de Meghan McCain. La co-animatrice conservatrice ne dure pas longtemps avant que sa colère et sa frustration ne se transforment en hurlements et / ou boudages. Il y a rarement une semaine où cela ne se passe pas sur les ondes.

Les clients de The View s’y attendent certainement. Lorsque la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren a visité l’émission au début du mois de janvier, elle semblait anticiper les interruptions de la co-animatrice «hyper conservatrice» autoproclamée de l’émission. Et Warren les ignora avec tact.

Les fans de The View n’ont pas le luxe d’ignorer McCain (ou, comme certains invités l’ont fait, de l’écouter à la télévision en direct). Mais cela a conduit de nombreuses personnes à appeler au licenciement de McCain sur les réseaux sociaux, et la pétition lancée pour son remplacement a recueilli plus de 10000 signatures depuis 2018.

Cependant, chacun de ces messages et signataires a vu McCain côte dans sa troisième année sur le spectacle. Et, à moins que McCain décide de partir seule, les fans devraient s’attendre à plus de la même chose.

ABC n’a clairement aucun intérêt à renvoyer McCain

Que faut-il pour se faire virer sur The View? Pour aborder cette question, il est instructif de regarder la dernière fois que deux hôtes de haut niveau ont quitté la série. Cela est arrivé en 2013, lorsque Joy Behar et Elizabeth Hasselbeck ont ​​toutes deux fait leurs valises.

À l’époque, les cotes de l’émission avaient diminué et ABC cherchait désespérément un moyen de rebondir. Donc, cela a déclenché le déclenchement de Behar et Hasselbeck et a recommencé à neuf – avec Jenny McCarthy et un angle plus pop-culture.

Bien que ce groupe ait échoué – et Behar est revenu peu de temps après – il était clair que les producteurs de la série ne bougent que lorsque l’argent est impliqué. (C’est la télévision, après tout.) Ce n’est pas le cas en 2020. Alors que The View continue d’attirer environ 2,5 millions de téléspectateurs par émission, le travail de McCain a été sans danger.

Bien sûr, il existe une autre raison pour laquelle un coanimateur peut être forcé de quitter, et cela implique la culture en milieu de travail. À l’ère de Barbara Walters, Rosie O’Donnell a dû partir parce que Walters ne pouvait pas tolérer ses explosions. Jusqu’à présent, cependant, Behar et le modérateur Whoopi Goldberg ont indiqué qu’ils pouvaient gérer McCain.

Whoopi et Behar continuent de tolérer McCain

L’ancien maire de New York, Michael Bloomberg, est l’invité aujourd’hui, mercredi 15 janvier 2020, sur «The View». Jeff Neira / ABC via .

Bien qu’il soit difficile de croire que Behar et McCain sont aussi copieux qu’ils prétendent être dans des interviews (et des profils Entertainment Tonight), Behar ne semble pas gêné par la présence de McCain.En fait, Behar semble satisfait de presque tout ce qu’il y a à The View. (Encore une fois, c’est une émission de télévision, et c’est son travail.)

Whoopi a également fait preuve d’une patience remarquable envers McCain. Lorsque vous voyez McCain souffler et souffler après un moment tendu, Whoopi ne semble pas du tout affecté. Comme elle l’a dit lors d’une apparition de Seth Meyers en novembre, “Si nous nous battions vraiment, il y aurait des problèmes.”

La vieille garde de The View a donc été d’accord avec la situation. Ce n’était pas le cas d’Abby Huntsman, qui se serait plainte d’une culture «toxique» dans les coulisses (et a en effet eu un problème avec McCain ces derniers mois). Huntsman s’est excusée de la situation le 17 janvier.

Donc, avec le linge sale de The View diffusé et le spectacle perdant soudainement l’un de ses co-hôtes, il ne serait pas très logique de laisser tomber l’autre conservateur. En outre, McCain apporterait rapidement beaucoup de mauvaise presse sur le spectacle. Chez The View, c’est la dernière chose dont ils ont besoin.

