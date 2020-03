Pourquoi les fans de ‘This Is Us’ pensent que Kevin veut se marier vous frappera directement

La finale d’automne de This Is Us Saison 4 a choqué les fans lorsque le drame de NBC a révélé que Kevin (Justin Hartley) serait engagé avec un bébé en route pour le prochain anniversaire des Big Three. Il est probable que le scénario sera abordé lors de la première de la saison 5. Et avec trois épisodes restants dans la quatrième saison, les téléspectateurs commencent à reconstituer comment Kevin parvient à créer une famille en si peu de temps. Maintenant, après This Is Us Season 4, Episode 15, les fans pensent qu’ils connaissent la vraie raison pour laquelle Kevin se marie si rapidement – et cela a quelque chose à voir avec Rebecca (Mandy Moore).

Qu’est-il arrivé à Kevin et Rebecca dans la saison 4 de «This Is Us»?

Dans la finale d’automne – intitulée «So Long, Marianne» – This Is Us a présenté aux fans la famille Pearson à neuf mois de Thanksgiving. La scène flash-forward célèbre le 40e anniversaire de Kevin, Randall (Sterling K. Brown) et Kate (Chrissy Metz). Et au milieu de tous les indices subtils concernant l’avenir, la série NBC a laissé tomber une grosse bombe sur la vie de Kevin à l’avenir.

«Ma fiancée a des nausées matinales à toutes les heures de la journée», explique Kevin. Confirmant ainsi le frère Pearson envisage de se marier avec sa fiancée enceinte.

Puis dans This Is Us Saison 4, Episode 15 – intitulé “Clouds” – Kevin passe du temps avec Rebecca aujourd’hui. Au sortir de son voyage en cabine avec Randall et Kate, Kevin laisse échapper qu’il connaît le diagnostic de déficience cognitive légère de Rebecca. Rebecca s’excuse ensuite d’avoir gardé le secret de son fils.

Plus tard, Kevin et Rebecca décident d’aller ensemble dans un magasin de disques, avant le rendez-vous de suivi de la matriarche Pearson. Rebecca se souvient de l’album Clouds de Joni Mitchell. Elle a ensuite partagé qu’elle avait essayé de visiter la vieille maison de l’artiste de musique alors que Jack (Milo Ventimiglia) était encore en vie. Cependant, ils ont échoué. Kevin prend donc une décision exécutive et emmène sa mère dans l’aventure.

Quand ils arrivent à la maison, Kevin devient réel avec Rebecca et lui demande si elle a peur. Rebecca admet qu’elle a peur. Mais elle ne veut pas penser à ses résultats d’IRM parce qu’elle essaie de vivre dans le présent et de s’amuser avec son fils.

“Vous avez toujours eu cette qualité, Kevin”, explique Rebecca. «Vous rendez tout amusant. Je sais que vous pensez que cela peut parfois être une mauvaise chose, et peut-être que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Parfois, faire oublier aux gens leurs soucis ou ce qui vient ensuite est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour quelqu’un. »

Alors que Rebecca et Kevin sont sur le point de se rendre au rendez-vous chez le médecin, il est clair que Rebecca ne veut pas y aller. Elle ne veut vraiment pas connaître les résultats de son IRM et continuer à vivre la journée. Cependant, Kevin soutient sa mère et lui dit qu’il reste encore demain à attendre.

Lors du rendez-vous de suivi, le médecin révèle que la légère déficience cognitive de Rebecca est probablement due à la maladie d’Alzheimer. Puis quand ils reviennent à la maison, Rebecca demande une faveur à Kevin.

«Je vous en prie, ne commencez pas à me traiter différemment», dit-elle. «J’ai besoin de plaisir, j’ai besoin de rire. Je suis sérieux Kevin, j’ai besoin de cette partie de toi. “

Les fans de «This Is Us» prédisent pourquoi Kevin veut se marier si tôt

Justin Hartley dans le rôle de Kevin dans ‘This Is Us’ | Ron Batzdorff / NBC

À la suite de l’épisode du 25 février, les fans de This Is Us ont théorisé comment le temps passé entre Rebecca et Kevin pourrait indiquer pourquoi Kevin se marie si rapidement. Bien sûr, de nombreux téléspectateurs pensaient auparavant que l’acteur voudrait simplement passer à l’assiette. Rappelez-vous, Kevin a déclaré qu’il voulait une famille à Thanksgiving. Mais maintenant, les fans pensent qu’il est possible que Kevin veuille avoir un mariage afin que Rebecca puisse être impliquée.

“Maintenant que tout le monde sait que Rebecca se dirige vers la maladie d’Alzheimer, je pense que la raison pour laquelle Kevin propose si rapidement à quelqu’un est parce qu’il veut que sa maman participe au mariage et puisse en profiter dans son esprit sain”, a écrit un fan. sur Reddit.

D’autres utilisateurs semblaient aimer la théorie des fans de This Is Us sur le futur mariage de Kevin. Puis un autre fan a ajouté une autre couche, suggérant que l’implication de Rebecca cette fois-ci serait en contraste avec le mariage soudain de l’adolescent Kevin (Logan Shroyer) avec Sophie (Amanda Leighton), dans lequel aucun des Pearsons n’a été témoin.

“Il veut probablement juste que Rebecca le voie pour un mariage parce qu’elle n’a pas vu la dernière fois qu’il s’est marié”, a écrit le fan.

Mais peu importe comment et pourquoi le futur mariage de Kevin se déroule, la plupart des fans de This Is Us espèrent juste qu’il finira heureux.

“Je ne serais pas surpris étant donné à quel point Kevin est doux et attentionné”, a écrit un fan en réponse à la théorie originale. “Mais bonté, donnez à l’homme une femme qui l’adorera vraiment autant qu’il lui plaira.”

