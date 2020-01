Pourquoi les fans de «This Is Us» pensent que la scène de la «chasse à la bonne volonté» signifie la fin pour Kevin et Sophie

Tout dépend de l’interprétation – c’est la beauté du fandom This Is Us. L’épisode du 28 janvier, intitulé «Un enfer d’une semaine: deuxième partie», a divisé les fans sur la relation entre Sophie (Alexandra Breckenridge) et Kevin (Justin Hartley). Certains pensent que le couple est censé être ensemble à la fin de la série. Cependant, la scène mettant en vedette Good Will Hunting a des fans de This Is Us qui se demandent si Sophie et Kevin ont définitivement fermé le chapitre de leur romance de livre de contes.

Comment ‘This Is Us’ a-t-il fait référence à ‘Good Will Hunting’ dans la saison 4?

La trilogie Big Three s’est poursuivie avec l’épisode centré sur Kevin. Et comme mentionné, «Un enfer d’une semaine: deuxième partie», a fouillé l’histoire d’amour de Sophie et Kevin, qui s’étend sur plus de deux décennies.

Dans le passé, les jeunes Kevin (Logan Shroyer) et Sophie (Amanda Leighton) voient Good Will Hunting dans une salle de cinéma. Mais au moment où ils arrivent à la fin, le film s’arrête à cause de difficultés techniques.

Plus tard, Kevin et Sophie vont dans les bois et passent un moment romantique devant un feu de joie. Sophie dit qu’ils auraient dû attendre que le théâtre règle le problème avant de sortir. Cependant, Kevin veut préserver Good Will Hunting, suggérant que le film était déjà parfait et voir la fin pourrait potentiellement le ruiner.

“Jusqu’à ce qu’il noircisse, n’était-ce pas le film parfait? Je veux dire que la vraie fin n’aurait jamais été assez bonne », dit Kevin.

Logan Shroyer dans le rôle de Kevin, Amanda Leighton dans le rôle de Sophie dans ‘This Is Us’ | Ron Batzdorff / NBC

Ensuite, Kevin et Sophie décident de ne pas regarder la fin de Good Will Hunting, créant plutôt un jeu où ils inventent leurs propres fins. C’est un jeu auquel ils jouent encore aujourd’hui.

“De cette façon, nous pouvons imaginer la fin parfaite du film parfait pour le reste de nos vies”, dit Kevin.

Dans la chronologie actuelle, Kevin et Sophie adultes passent du temps ensemble après les funérailles de la mère de Sophie. Ils décident enfin de regarder ensemble la fin de Good Will Hunting.

«C’était mieux que ce que j’aurais pu imaginer», dit Sophie et Kevin est d’accord.

Encore une fois, le couple partage un moment ensemble, se regardant profondément dans les yeux. Mais ensuite, il est temps pour Sophie de dire au revoir.

Les fans de «This Is Us» prédisent que Kevin et Sophie sont finis après la scène «Good Will Hunting»

Dans un fil de discussion sur Reddit, un fan de This Is Us s’est demandé si la scène Good Will Hunting symbolisait «la fin de [Kevin and Sophie’s] relation amoureuse ensemble. “

Puis, dans un commentaire séparé, le même utilisateur a expliqué sa théorie. “Ils ont promis de ne jamais regarder la fin et ensuite ils l’ont fait”, a écrit le fan. “Je suppose que je pensais que cela symbolisait peut-être la fermeture de leur relation.”

Un autre fan a accepté. “Oui, je pense parce qu’en tant qu’enfants, ils ont promis de ne jamais regarder la fin et de ne faire que des fins”, a écrit le fan. «Regarder ensemble la fin du film était leur façon de fermer la porte à leur relation.»

Maintenant, certains fans ont également vu le thème de lâcher prise avec Jack et bébé Kevin. Et associés à la scène Good Will Hunting, ces téléspectateurs croient que This Is Us fait – une fois de plus – allusion à la fin de la relation entre Sophie et Kevin.

Alexandra Breckenridge en Sophie, Justin Hartley en Kevin dans «This Is Us» | Ron Batzdorff / NBC

“Vers la fin de l’épisode, Jack parle à l’enfant en bas âge Kevin”, a écrit le fan. «Son discours consiste à accepter quand quelque chose que vous aimez est parti. Il s’agit surtout de la mort (lui et la mère de Sophie), mais il s’agit également de quand vous ne pouvez plus être avec quelqu’un que vous aimez (soi-disant pour lui et Sophie). “

Le fan a poursuivi: «Cela, par thème, peut impliquer que Sophie et lui arrivent à leur terme, et ils apprennent en se lâchant mutuellement une manière saine de gérer le chagrin et en abandonnant d’autres choses dans leur vie (mort, dépendance , etc). Couplé au fait qu’ils ont terminé la Chasse au Bon Volonté, ils pensaient même ne pas le faire. Tout indique qu’ils apprennent à se laisser aller. »

Pourquoi les fans de «This Is Us» pensent que la scène «Good Will Hunting» indique que Kevin et Sophie vont se remettre ensemble

Certains fans ont également évoqué la fin de Good Will Hunting elle-même qui pourrait suggérer que Sophie et Kevin se retrouveront dans This Is Us.

“La fin de la chasse de bonne volonté est qu’il va chercher la fille”, a écrit un fan. “La torsion est que Sophie est Will [Matt Damon]pas Kevin. “

Pendant ce temps, un autre fan a suggéré que la réponse de Kevin et Sophie à la fin du film refléterait comment ils se retrouveraient ensemble.

“Ils ne voulaient pas regarder la fin parce qu’ils avaient peur que cela les laisse tomber, mais ils l’ont finalement terminé et c’était mieux qu’ils ne l’auraient imaginé”, a écrit le fan. «Ils ont peur d’arriver à leur propre fin heureuse parce qu’ils ne veulent pas être déçus. Mais ils vont enfin y arriver et ils vont adorer. “

À ce stade, la plupart des théories de fans sur l’avenir de Kevin et Sophie sur This Is Us est un jeu équitable. L’épisode a jeté une multitude d’autres références et allusions aux téléspectateurs qui sont presque entièrement à la hauteur de l’interprétation du téléspectateur – c’est-à-dire, jusqu’à ce que les auteurs décident de confirmer définitivement ce qui va suivre. Mais bon, c’est ça la beauté.

Lire la suite: «C’est nous»: Kevin et Madison ont-ils prouvé cette théorie sur le flash-forward? Les fans meurent d’envie de savoir ce qui se passe ensuite