Pourquoi les fans disent que Tangled de Disney a prédit la pandémie de coronavirus

Les fans disent que Disney a peut-être étrangement prédit la coronavirus épidémie car ils soulignent des similitudes ébouriffantes entre “Tangled” et le verrouillage actuel de la pandémie.

Le film d’animation de 2010 était une reprise de l’histoire classique de “Raiponce”, où une jeune princesse aux cheveux magiques est enfermée dans son château pendant des jours, complètement coupée du monde extérieur.

Et le monde extérieur s’est avéré justement être un royaume appelé Corona.

Attendez une minute ici … Enchevêtré, Raiponce est pris au piège dans une tour (quarantaine) et caché du royaume nommé Corona … Quelqu’un d’autre a-t-il réalisé cela? #Disney #DisTwitter #DisneyPlus pic.twitter.com/TPmY1kPSjt

– Jared Talbot (@JaredTalbot_) 14 mars 2020

Les médias sociaux ont explosé, révélant le lien étrange entre l’intrigue et les mesures que les gens prennent par l’auto-isolement et la distanciation sociale pour prévenir la propagation de la maladie, qui a déjà fait plus de 10000 morts dans le monde.

“Quand vous avez réalisé que Raiponce a été mise en quarantaine pendant 16 ans et que le royaume fictif où elle est née s’appelle ‘Corona’ – BITCHH WE LIVING IN A TANGLED WORLD”, a écrit un disciple abasourdi.

Un autre utilisateur choqué de Twitter a posté: “OMG WTF DANS RAPUNZEL TANGLED VIT DANS L’AUTO-ISOLATION DANS LA FICTITE VILLE ALLEMANDE DE F-KING CORONA.”

Découvrez plus de fans qui perdent la tête ci-dessous!

Sur l’épisode d’aujourd’hui de plus vous en savez =

Raiponce de Tangled était en quarantaine depuis 18 ans dans un endroit appelé corona pic.twitter.com/2ykm058EvS

– 🍿🎠🍋 (@anisadabi) 17 mars 2020

Lorsque vous avez réalisé que Raiponce a été mise en quarantaine pendant 16 ans et que le royaume fictif où elle est née s’appelle «Corona».

SALOPE NOUS VIVONS DANS UN MONDE ENchevêtré

– djj (@DjsinsuatDj) 16 mars 2020

vient de voir un tweet comment Raiponce a été mise en quarantaine dans sa tour, et le royaume enchevêtré s’appelle corona … pic.twitter.com/WxWXudVr4z

– jacey (@mygrandpIans) 14 mars 2020

Emmêlé le film Disney. À propos d’une fille isolée du royaume de Corona. Bien joué @Disney #CoronaCrisis #CoronaVirusUpdate # COVID19

– Karla May Benwell 🧜‍♀️ (@hehekarlahaha) 20 mars 2020

rappelez-vous le film emmêlé? et comment elle a été enfermée dans un château ?? COMME SI le château s’appelait le château de CORONA … dommage que nous ne vivions pas de queue de fée, je préfère être enfermé dans un château tbf

– ebonie bateman (@ebatemann) 20 mars 2020

Corona est un royaume insulaire et le berceau de Raiponce dans le film d’animation de Disney 2010, Tangled.

Après une longue période d’isolement, c’est également là que Rapunzal a rencontré son futur mari / prince.

Je dis juste.

– Jon Wensley (@jonwensley) 20 mars 2020

@Disney #Enchevêtré le film d’une fille en isolement forcé vit dans une ville appelée …. Corona! # covid19UK #QuarantineLife #isolationfilmclub #ConspiracyTheories pic.twitter.com/1vGYhYvk53

– J Murch (@ JMurch4) 20 mars 2020

