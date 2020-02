Pourquoi les fans doivent regarder des scènes post-crédit de “Black Panther”

Les studios Marvel ont fortement suggéré que les fans devront regarder les nouveaux films Disney + pour comprendre les émissions de télévision. Par exemple, WandaVision et Loki auraient en quelque sorte préparé le terrain pour Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Combien cela est vrai est à débattre, mais maintenant il y a des indications que cela aidera si vous voyez d’abord un film pour comprendre une émission de télévision. Plus précisément, cela vous aidera à regarder Black Panther avant de voir The Falcon and the Winter Soldier.

Comment «Black Panther» s’inscrit-il dans le nouveau spectacle?

Ryan Coogler et Kevin Feige | Jesse Grant / . pour Disney

Marvel nous a donné des dribs et des ternes d’informations sur la première de leurs émissions Disney + TV, avec The Falcon et le soldat d’hiver en première en premier. Aucune date de sortie exacte n’a été fixée, mais Disney indique que le déploiement aura lieu à l’automne.

Il est généralement connu à présent que le spectacle détaillera ce qui se passe lorsque les personnages du titre se débattent avec la vie sans le Captain America d’origine. Il a également été suggéré que le gouvernement résisterait à Sam en tant que nouveau capitaine, même si Steve Rogers l’a spécifiquement choisi.

On en sait relativement moins sur l’histoire de Bucky. Il est toujours aux prises avec sa réhabilitation en tant que bon gars après des décennies de lavage de cerveau en tant que soldat d’hiver. C’est probablement pourquoi Steve a choisi Sam, même si lui et Bucky étaient des amis d’enfance – Bucky est encore trop endommagé pour être Captain America.

. rapporte que la fin de Black Panther fournit un indice quant à l’avenir de Bucky. Même avant la grande bataille avec Thanos, la scène de fin de générique de ce film montrait que Bucky récupérait à Wakanda. Sebastian Stand a récemment publié un Instagram avec les mots «White Wolf» écrits en graffiti. C’était le nom que les Wakandans lui avaient donné,

Marvel a perfectionné la scène post-crédits

Ce n’est qu’un exemple de la façon dont Marvel a transformé la scène post-crédits en une forme d’art à part entière. Ils n’ont certainement pas inventé la scène post-générique, mais ils ont été parmi les premiers à en faire un élément régulier de leur narration.

Dans les premiers films MCU, d’Iron Man à Captain America: The First Avenger, il n’y avait qu’une seule scène post-crédits, ce qui était généralement quelque chose à propos de Nick Fury lors de la configuration de The Avengers. The Avengers a été le premier film à avoir une deuxième scène de générique, avec le gang qui se démène sur shawarma.

À partir de ce moment, c’est devenu le modèle. Il y avait généralement deux scènes: la première était une scène à mi-crédits qui montait le film suivant, et la seconde était une scène post-crédits qui était souvent, mais pas toujours, un gag jetable. Parfois, le schéma variait. Gardiens de la Galaxie Vol. 2 se sont contentés d’eux et ont inclus pas moins de cinq crédits stingers.

Jusqu’à présent, qu’avons-nous appris sur “Falcon et le soldat d’hiver”?

Marvel a publié un teaser pour les trois émissions qu’il a déjà préparées pour Disney +: Falcon, WandaVision et Loki. La plupart de l’attention s’est concentrée sur WandaVision, ce concept étant le plus mystérieux, et l’aperçu de Loki consistait en un seul plan de Tom Hiddleston, mais il y avait aussi des indices à glaner pour Falcon.

On savait déjà que le méchant de Daniel Bruhl, le baron Zemo, se présenterait, ce n’est donc pas une surprise. Ce qui était plus intriguant était un coup rapide d’un match de football avec un nouveau type Captain America qui n’est ni Bucky ni Sam. C’est un autre des supposés méchants, l’agent John Walker, joué par Wyatt Russell, le vrai fils de Kirk.

Ce sera amusant de voir si les émissions de télévision auront également des scènes post-crédits. Peut-être pas, car il n’y aura qu’un écart d’une semaine entre les épisodes, mais les fans pourraient se sentir rebutés si Marvel ne les essayait pas. Les fans sont devenus tellement habitués aux scènes post-crédits, ils apparaissent dans des franchises non Disney comme Fast and Furious présente Hobbs et Shaw.