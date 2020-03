Pourquoi les fans d’Outlander pensent que Jamie va tuer Murtagh cette saison

La saison 5 d’Outlander amène la guerre révolutionnaire à la porte de Jamie (Sam Heughan) et de Claire (Caitriona Balfe). Et pour le moment, Jamie est déchiré entre la protection de son parrain, Murtagh (Duncan Lacroix) et la conclusion de l’accord qu’il a conclu avec le gouverneur Tryon (Tim Downie). Les fans sont convaincus que Murtagh va mourir cette saison, et beaucoup d’entre eux pensent que ce sera par la main de Jamie.

[Spoiler alert: Spoilers for Outlander season 5, episodes 1 to 6, and the Outlander book, Voyager.]

Duncan LaCroix, Sam Heughan – Outlander | Starz

Pourquoi les fans pensent-ils que Murtagh mourra lors de la saison 5 d’Outlander?

Les fans d’Outlander qui ont déjà lu les livres sur lesquels l’émission est basée savent que la série a pris des libertés créatives avec l’histoire de Murtagh. Dans la série de livres de Diana Gabaldon, Murtagh est le confident et le parrain de Jamie. Mais dans son troisième roman, Voyager, Jamie raconte à Claire que Murtagh est mort lors de la bataille de Culloden.

Cependant, sur la série Starz, Murtagh sort vivant de la bataille. Au cours des troisième et quatrième saisons, il passe du temps avec Jamie à la prison d’Ardsmuir, se rend dans les colonies américaines, devient forgeron, puis commence une petite rébellion des régulateurs. Tous les voyages de Murtagh dans la série n’étaient pas dans les livres d’Outlander.

Duncan LaCroix – Outlander | Starz

Cela dit, la plupart des fans pensent que l’histoire fugitive de Murtagh cette saison a été mise en place pour tuer le personnage. De cette façon, l’émission pourrait potentiellement revenir à suivre le scénario des livres.

“Si Murtagh meurt cette saison, je pense que cela se produira dans le dernier épisode”, a écrit un utilisateur de Reddit. «Ce serait un cercle parfait de la saison 5; Nous avons vu les premières minutes de l’épisode 1 où Murtagh console le jeune Jamie de la mort d’Ellen, sa mère. Ce serait tellement approprié que si Murtagh meurt, c’est Jamie qui réconforte son parrain mourant. »

Murtagh est la cible des Red Coats cette saison

Il est aux côtés de Jamie depuis le début. Mais cette saison, Murtagh est parti seul et a rejoint les régulateurs, malgré les avertissements de Jamie. En tant que leader de la cause rebelle, Murtagh a commencé à causer des ennuis aux collecteurs d’impôts locaux et est allé jusqu’à des loyalistes de goudron et de plumes.

Maintenant que Murtagh est dans la ligne de mire du gouverneur Tryon, Jamie essaie de le garder en sécurité. Il prétend être fidèle à Tryon mais a averti Murtagh de rester difficile à trouver. Mais dans l’épisode 6, “Mieux vaut se marier que brûler”, Murtagh arrive à Riverrun pendant le mariage de Jacosta (Maria Doyle Kennedy).

Tryon est là pour assister au mariage avec Jamie et Claire, et il a dit à Jamie qu’il voulait voir Murtagh jugé et pendu dès que possible. En se présentant au mariage, bien que discrètement, Murtagh prouve qu’il ne tient pas compte de l’avertissement de Jamie de rester bas.

Pourquoi les fans pensent que Jamie va tuer Murtagh dans la saison 5 d’Outlander

Jamie a conclu un accord avec Tryon la saison dernière pour conserver une grande partie de la terre en échange de sa fidélité à la couronne. La terre de Jamie, qu’il appelle Fraser’s Ridge, abrite désormais toute sa famille et une foule d’autres personnes auxquelles Jamie pense comme son nouveau clan.

Jamie est maintenant colonel et Tyron lui a directement ordonné de traquer Murtagh. La sécurité de Fraser’s Ridge dépend de la loyauté de Jamie envers Tryon, mais il aime aussi son parrain. Cette situation est exactement la raison pour laquelle certains fans pensent que Jamie sera le seul à tuer Murtagh lui-même cette saison.

“Je pense que Murtagh mourra dans la finale S5, probablement de la main de Jamie”, a écrit un fan de Reddit. «Cela ramènerait la chronologie dans les livres et corrigerait ce que beaucoup pensent être une erreur en gardant Murtagh en vie. Sam (Heughan) a dit que la finale serait difficile à regarder, ce qui m’a fait réfléchir et anéanti ma conviction que Murtagh mourra en S5. »

Un fan a noté que Jamie tuant Murtagh allait vraiment mettre un terme dramatique à la vie du personnage. “Jamie tuant Murtagh lui-même serait très, très douloureux à regarder”, a écrit le Redditor. “Mais cela apporterait beaucoup plus de drame que Murtagh mourant aux mains de quelqu’un d’autre.”

La série Outlander a donné à Murtagh une durée de vie beaucoup plus longue que Galabldon dans ses livres. Donc, sans véritable source pour tirer des prédictions, les fans vont devoir attendre et voir comment les chemins de Murtagh et Jamie se croisent cette saison.