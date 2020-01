Pourquoi les fans étaient vraiment énervés par la sortie d’Anthony Geary en tant que Luke Spencer

Bientôt, cela fera cinq ans qu’Anthony Geary a quitté ABC General Day soap opera comme membre à plein temps. Lorsque Geary est parti en tant que personnage emblématique de Luke Spencer, les fans étaient bouleversés par la façon dont sa sortie s’est déroulée.

(L-R) Barbara Walters, l’acteur de «General Hospital» Anthony Geary et Joy Behar sur «The View» en 2013 | Donna Svennevik / Walt Disney Television via .

Comment Tony Geary a laissé le personnage de Luke Spencer derrière et pourquoi les fans étaient contrariés

Dans la dernière scène de l’hôpital général de Geary, Luke a rendu visite à plusieurs résidents de Port Charles, leur disant au revoir.

Pour une raison quelconque, Luke n’a pas obtenu de scène finale avec la seconde moitié de son couple de supercouple, Laura Spencer (joué par Genie Francis). Au lieu de cela, le personnage a donné à sa fille, Lulu (Emme Rylan) une lettre à remettre à Laura. Il est ensuite reparti dans la nuit.

Les fans n’étaient pas contents de la fin des choses. Un fan a déclaré à l’époque: «Les idiots de ABC..Luke et Laura le Supercouple le plus célèbre n’ont pas de scène d’adieu finale sur #GH. Ils doivent vouloir que GH soit annulé là-bas. »

Une autre personne a tweeté: «Super déçu du dernier jour de Tony Geary / Luke sur @GeneralHospital! Pas de flashbacks ou montages, pas de Laura ou Bobbie, pas de personnages classiques. ”

«Sérieusement, GH, que s’est-il passé? A peine vu Tony Geary dans le dernier épisode. Luke part sans aventure, ça n’arrivera pas. Je veux trop », a déclaré quelqu’un d’autre.

Geary a également fait des commentaires polarisants dans les médias

L’acteur est également apparu un peu apathique dans la presse lors de sa sortie. Geary a déclaré dans une interview que l’association de supercouple était un fardeau pour lui. «Pour moi, Luke et Laura sont devenus autant un fardeau qu’un avantage. Chaque fois que je vais sur un talk-show, ils diffusent ce clip. C’est comme avoir votre photo du lycée traînée à chaque fois que vous rencontrez quelqu’un », a-t-il déclaré au Los Angeles Times.

L’acteur semblait également être sur les clichés du feuilleton en général. “Il y a très peu de résolution [to story], et certainement pas de conséquences pour un personnage comme le mien. Un homme qui a tué des gens mais qui s’en est toujours senti si mal qu’il a été pardonné. Ou les victimes étaient de mauvaises personnes pour commencer et sa vigilance a été négligée », a-t-il également déclaré au journal.

Anthony Geary reviendra-t-il jamais à l’hôpital général?

Bien qu’il ne soit pas trop enthousiasmé par les savons dans ses dernières interviews, l’acteur a en quelque sorte repris ces commentaires dans une interview de 2019 avec Soaps in Depth.

“Je n’ai pas besoin de travailler, avec gratitude, donc si je choisis de faire quoi que ce soit maintenant, ce sera pour l’art, l’intérêt, l’amour ou comme faveur pour un ami. Ne pas avoir à gagner sa vie en se grattant et en s’accrochant au sommet est un tel soulagement. Je pense que je l’ai peut-être fait plus que je ne le pensais. Au moment où vous le faites, vous ne réalisez pas quelle bataille vous menez, à quel point elle est épuisante et combien de dégâts vous pouvez faire. Je repense à tout cela maintenant et je me demande à quel point il était nécessaire pour moi d’être aussi combatif. La réponse courte est: «Ne dis jamais jamais». Tout ce qui rend les gens heureux. »

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.