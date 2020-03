Pourquoi les fans ne devraient pas s’attendre à voir Quentin avant la fin de la série

Au début de la saison cinq, les fans étaient encore sous le choc de la perte de Quentin Coldwater lors de la finale de la saison précédente de The Magicians. Avec Alice et Penny, nous l’avons regardé se sacrifier, et beaucoup ont ressenti l’angoisse d’Alice dans les derniers moments où Quentin s’est tourné vers la lumière et la poussière. Ça fait mal.

C’est pourquoi elle voulait le ramener, et il y a des téléspectateurs qui voulaient – et veulent toujours – le ramener. D’une certaine manière, c’est arrivé avec la version enfantine et golem de Quentin, mais qu’en est-il de Jason Ralph revenant pour un dernier hourra avant que les choses ne se terminent?

Olivia Taylor Dudley dans le rôle d’Alice dans «Les magiciens» | Banque de photos Eric Milner / SYFY / NBCU via .

“The Magicians” se termine, donc les fans espèrent un pop-up Quentin

Armés de la nouvelle que la populaire émission Syfy termine sa tournée avec la saison en cours, les fans se préparent à dire au revoir. Il y avait un point d’interrogation sur la façon dont les choses se dérouleraient sans le protagoniste principal de la saison cinq, mais sa présence se fait toujours sentir, et il a vraiment manqué.

Les fans pleurent aux côtés des personnages de The Magicians, Eliot, Julia et Alice le prenant le plus dur. Avec des restes de Quentin tissés dans l’histoire actuelle, certains téléspectateurs gardent les doigts croisés pour qu’il apparaisse avant la fin de la saison cinq. Qu’il s’agisse d’un fantôme ou de Quentin d’une chronologie différente, c’est le jeu.

Les showrunners de “The Magicians” ont fait une apparition à Quentin Coldwater

Alors que la base de fans digère que la fin est proche, les co-présentateurs Sera Gamble, Henry Alonso Myers et John McNamara ont partagé leurs sentiments sur la fin de la série et les voyages des personnages. Ils ont récemment parlé avec Entertainment Weekly, et Myers a dit ceci à propos de la fin:

«Nous avons beaucoup essayé de conclure des trucs de personnages tout en gardant quelques trucs de l’intrigue juste pour que le spectacle puisse être satisfaisant dans les deux sens. Je pense que nous avons fini par faire du très bon travail pour proposer une chose qui se sentira à la fois finale et, espérons-le, tournée vers l’avenir lorsque les gens auront enfin la chance de la voir. »

Ils se rendent compte que Quentin est un favori des fans mais étaient catégoriques

qu’il ne reviendra pas; il ajouta:

“Nous n’allons pas

revoir Jason Ralph. Nous aimons Jason Ralph, mais nous n’allons pas le voir

encore cette saison. “

Ce que les fans peuvent attendre des derniers épisodes

Malheureusement, Ralph Quentin ne sera pas là pour aider avec un dernier sort pour sauver un monde, mais le reste du groupe aura les mains pleines. Dans une déclaration qui peut être considérée à la fois comme un teaser et un spoiler, Myers a déclaré s’attendre à beaucoup de livres en fin de partie.

“Je pense que les gens qui aiment The Magicians’s Land, qui pourraient être notre livre préféré de la série parmi nous trois, vont vraiment en être satisfaits car cela touche beaucoup de choses de The Magicians’s Land.”

Qu’est-ce que ça veut dire? Le sort de Fillory est en jeu, mais la graine fera la différence. Amateurs de livres, vous savez comment interpréter cela ces derniers jours.