Pourquoi les fans pensent-ils que ce couple pourrait manquer de chimie?

Sur Lifetime’s Married at First Sight, trois inconnus sont jumelés à trois experts pour être légalement mariés sans jamais se regarder en premier.

Marié à First Sight La saison 10 présente cinq nouveaux jeunes couples dans la région de Washington, D.C., qui feront le grand saut. Mais les fans ne sont pas trop sûrs de la chimie d’un couple.

Brandon Reid et Taylor Dunklin se sont mariés lors du dernier épisode de la MAFS, «Here Comes the Stranger». Alors que les deux semblent toujours espérer que leur union fonctionnera, les fans de Married at First Sight pensaient que leur compatibilité pourrait ne pas fonctionner à long terme après leur maladroite première conversation en tête-à-tête.

Taylor Dunklin | «MAFS Lifetime» via Instagram

Brandon et Taylor ont été jumelés par les experts pour leur vie sociale active, leur volonté de réussir et leur solide éthique de travail

Brandon et Taylor semblent parfaits l’un pour l’autre, du moins sur le papier. Les deux ont une vie sociale active et se décrivent comme des individus bien équilibrés, passionnés par leur carrière et leurs proches.

Taylor, 27 ans, chercheuse avec beaucoup de dynamisme et plusieurs emplois, est proche de ses nombreux amis. Pendant ce temps, Brandon, 34 ans, directeur des ventes, aime passer du temps avec sa famille élargie. Les deux disent qu’ils sont plus que prêts à s’installer et à vivre avec quelqu’un à leurs côtés.

Les blagues de la star de “Marié à première vue” ont donné lieu à une première conversation légèrement maladroite

Taylor et Brandon semblaient tous deux ravis de se rencontrer lors de leur mariage. Mais quand la mariée et le marié MAFS ont sauté du champagne et ont eu leurs premiers moments ensemble, les choses sont devenues un peu gênantes.

“Je ne savais pas qui allait descendre dans cette allée”, a-t-il commencé. “J’avais peur qu’un gars puisse descendre et je me ferais” punk “et je devrais faire une course folle pour la sortie.”

“Vous êtes ici, vous ne vous êtes pas enfui”, a plaisanté Taylor.

“Vous n’êtes pas un mec”, a plaisanté de nouveau Brandon.

“Si je ne vous aimais pas, j’aurais respectueusement marché vers la sortie”, a-t-il poursuivi.

Taylor avait l’air un peu mal à l’aise en répondant: «Oh, d’accord. Eh bien, merci, je suppose. “

Pourtant, Brandon a déclaré aux producteurs qu’il “ne pouvait pas être plus heureux” avec leur choix de mariée pour lui. “J’adore son esprit, juste très décontracté, froid”, a-t-il déliré. Il l’a également qualifiée d ‘«incroyable et à couper le souffle».

Taylor, quant à lui, a admis que Brandon semblait “un peu nerveux”, mais elle était heureuse qu’il lui ait parlé de la mort tragique de son frère quand il était enfant.

Les fans de “MAFS” ont dit que Brandon était “maladroit” et n’était pas sûr de l’avenir du couple

Certains fans de MAFS ont trouvé la première conversation du couple un peu inconfortable. “Taylor et Brandon mmm, je ne vois pas ça marcher !!!”, a écrit un utilisateur de Twitter pendant l’épisode de mariage. “Brandon semble être maladroit.”

D’autres craignaient que Brandon ne paraisse indifférent ou n’était pas «dans» Taylor (du moins pas encore).

“Je n’aime pas déjà Brandon, il agit bizarrement, essayant trop fort d’agir nonchalamment”, a écrit un critique sur Twitter du nouveau couple. “Pourquoi faites-vous de superbes captures comme Taylor comme ça en leur faisant des garçons maladroits qui ne peuvent pas agir normalement autour d’une jolie femme? Je prédis qu’elle rebondira à la fin. ”

Pourtant, d’autres téléspectateurs de Marié à la première vue pensaient que Brandon pourrait simplement être nerveux avec les caméras ou autour de belles femmes. “Beau couple! Brandon était probablement nerveux; a commencé avec une personnalité étrange et plutôt maladroite », a écrit un utilisateur de Twitter. “Taylor Pretty, il était probablement captivé par sa beauté; attendu sur lui pour lui dire! Elle équilibre leur union; tellement décontracté et réceptif. “