Pourquoi les fans pensent que Grant Gustin pourrait avoir un camée

Le film Flash de DC est enfin en cours et les fans sont pompés. Bien que l’épidémie de coronavirus ait provoqué un retard, la date de sortie reste fermement fixée et la distribution principale est confirmée. Bien que certains détails soient encore à venir, certains fans semblent penser que Grant Gustin, qui incarne Scarlett Speedster dans la série The CW’s Flash, apparaîtra dans le film. Voici une explication des raisons pour lesquelles les fanatiques de Flash anticipent une double dose de Barry Allen dans le film.

Le Flash du film a eu un caméo sur The CW

Ezra Miller incarnera Barry Allen, alias The Flash, dans le film solo

qui tourne autour du héros. Les fans se souviendront de Miller de Justice’s 2017

Ligue, dans laquelle il a partagé la vedette avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Godot,

Jason Momoa et Ray Fisher. L’acteur est également apparu brièvement comme The Flash

Batman v Superman: Dawn of Justice et Suicide Squad.

Les fans de Flash ont à peine pu contenir leur

excitation à propos du dernier camée de Miller dans The

L’événement de croisement Arrowverse de CW, Crisis on Infinite Earths. dans le

histoire, le multivers s’est effondré, mais les deux Flashs des univers alternatifs

se trouva toujours face à face pendant un moment fugace.

Les fans de Twitter veulent une double dose de Barry Allen

Dans Crisis on Infinite Earths, les deux versions de Barry étaient perplexes, mais le public a exprimé des émotions plus intenses après avoir vu Gustin et Miller partager une scène. Une série de tweets offre des spéculations éclairées et souhaite vivement que Miller et Gustin réapparaissent ensemble.

Un utilisateur a réfléchi: “Il suffit de mettre au rebut le film Flash et de mettre Ezra Miller à la télévision avec Grant Gustin, ils passeront un si bon moment ensemble.”

Il semble peu probable que Warner Bros. abandonne ses plans pour aller de l’avant avec le film Flash en faveur d’une équipe hebdomadaire Flash entre Miller et Gustin sur la télévision en réseau. Cependant, ce n’est pas au-delà du domaine de la possibilité que la version de Gustin de The Fastest Man Alive se matérialiserait dans l’univers étendu de DC.

Comicbook.com a tweeté: “Maintenant qu’Ezra Miller est apparu dans Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, il semble juste que Grant Gustin apparaisse comme The Flash dans un film DC.”

«Flashpoint» pourrait signifier plusieurs versions du personnage Flash

Il a été dit que l’intrigue du film Flash sera basée

sur «Flashpoint», le scénario de DC Comics dans lequel le speedster découvre d’autres

délais. Si «Flashpoint» est bien le

base du film, du multivers et des versions alternatives du speedster

pourrait entrer en jeu.

En parlant des plans du film, Miller lui-même a été cité par CBR.com en disant: «Ce n’est pas seulement le DC Multiverse. C’est le Speedster Multiverse. “

Alors que le studio n’a pas encore confirmé les théories des fans en ligne sur l’implication potentielle de Gustin dans le “Speedster Multiverse”, une source anonyme a déclaré à We Got This Covered que Barry Allen de la télévision pourrait réellement apparaître dans le film. Le buzz continue sur Twitter avec un utilisateur notant,

Point de rumeurs [to a] «Camée» de The Flash (Grant Gustin) de Arrowverse dans le film Flash. [The] le film adaptera l’arc “Flashpoint” des bandes dessinées et peut avoir une connexion spéciale avec Crisis on Infinite Earths de The CW.

@matiasalexandre

La bande dessinée pourrait-elle

les mordus de livres doivent être sur quelque chose? Avec un peu de chance, les fans n’ont pas vu le dernier

duo dynamique de Miller et Gustin.

