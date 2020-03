Pourquoi les fans pensent que Grant Gustin se dispute avec l’amour à l’écran Candice Patton

Barry et Iris ont surmonté des obstacles assez sauvages sur leur chemin vers le bonheur pour toujours, et The Flash Season 6 a jeté encore plus d’adversité à la relation West-Allen. Au lendemain de la crise et au milieu de la situation de Mirrorverse, S.T.A.R. Le couple préféré des laboratoires a passé de moins en moins de temps ensemble. Parce qu’il y a eu moins de scènes mettant en vedette le duo, les fans commencent à se demander s’il y a du boeuf sur le plateau entre The Flash stars Candice Patton et Grant Gustin. Patton s’est tourné vers Twitter pour remettre les pendules à l’heure.

Grant Gustin et Candice Patton | Mike Coppola / .

Iris

et Barry ont une histoire profonde sur “The Flash”

Dans

le premier épisode de The Flash, Barry avait l’intention de dire à Iris qu’il avait

sentiments pour elle. Mais avant qu’il ne puisse faire le saut, le S.T.A.R. Particule Labs

l’accélérateur a explosé et Barry a été projeté dans le coma par la foudre. Quand il s’est réveillé

up, Iris était romantiquement impliqué avec un détective de police nommé Eddie Thawne,

alors Barry est parti et a commencé à sortir aussi.

Après

quelques connexions manquées, des pertes dévastatrices et des chagrins profonds, Barry et

Iris se rendit compte qu’ils étaient destinés l’un à l’autre et finit par nouer le nœud. Malheureusement,

avec des menaces mortelles qui surgissent continuellement, le couple ne pourrait jamais sembler

Pause.

Les points faibles du couple ont été les suivants: le point d’éclair a provoqué des effets d’ondulation défavorables, Barry a été piégé dans la Speed ​​Force, la future fille du couple a péri sous leurs yeux et Crisis a anéanti le multivers.

Maintenant,

dans la moitié arrière de The Flash Season 6, le couple West-Allen semble

être plus déconnecté que jamais. Les personnages ont passé un minimum de temps

ensemble, surtout depuis Iris a été pris au piège dans le Mirrorverse pendant plusieurs

semaines. Avec Barry et Iris passant plus de temps à part, le manque

de temps d’écran partagé entre les acteurs a des fans spéculant sur leur

relation professionnelle.

Twitter

les fans se demandent si Candice Patton et Grant Gustin se battent

Les téléspectateurs tweetent pourquoi ils pensent que Patton et Gustin passent si peu de temps ensemble à l’écran, même s’ils jouent un couple marié sur The Flash. Les fans se demandent si les acteurs qui jouent Barry et Iris s’entendent bien.

Un fan a tweeté: «Sérieusement, @candicepatton et #GrantGustin se battent-ils? Iris et Barry ont passé presque toute la saison à part. Iris a passé plus de temps dans ce putain de miroir que Barry dans #Flashpoint et dans Speed ​​Force… en termes d’épisode. #Le flash”

Un autre fan a accepté en commentant: «Omg, je le pensais aussi. La tension à l’écran .. ”

Et encore un autre utilisateur a remis en question la chimie à la caméra des acteurs en notant, “ils ne s’embrassent même pas. Pas la plupart du temps. Je ne cherche pas de séances de maquillage, mais pas même un petit creux dans les moments où elles devraient. Juste «étreindre» comme des copains. #WestAllen me manque en couple! »

Patton définit le

enregistrer directement

Patton a abordé la question de sa relation de travail avec

Gustin sur Twitter. Elle a écrasé toute spéculation selon laquelle elle et son partenaire de scène

se battent.

«LoL. Absolument pas », a tweeté Patton.

La réponse de l’actrice ne laisse aucune place à la conjecture. Et considérant

Les déclarations de Gustin au fil des ans, les stars semblent avoir un respect mutuel.

Dans un article Instagram défendant Patton contre les trolls sur Internet, Gustin dit: «Elle est noire. Elle est belle. Et Elle est notre Iris. ” Il continue en disant à propos d’Iris: “Elle est la fin du match de Barry, et Candice Patton la joue.” Avec ces mots à l’esprit, il semble que les fans puissent s’attendre à plus de temps d’écran West-Allen à l’avenir.

Lis

