Pourquoi les fans s’attendent à ce que Cyborg apparaisse

Les actualités entourant le casting du film The Flash de DC tourbillonnent, certaines stars confirmées, tandis que d’autres font simplement l’objet de rumeurs. Ezra Miller est une chose sûre en tant qu’acteur qui a interprété le Scarlet Speedster dans plusieurs autres films. Mais quels autres héros les cinéphiles peuvent-ils s’attendre à voir aux côtés de The Flash? Les fans semblent croire que son collègue champion de Justice League, Cyborg, apparaîtra. Voici ce que certains passionnés ont découvert sur une possible apparition de Cyborg dans The Flash.

Ray Fisher comme Cyborg dans Justice League | Warner Bros.

Twitter

vibre à propos de la distribution du film “The Flash”

Il y a un camp de cinéphiles qui soupçonnent que Cyborg fera de nouveau équipe avec The Flash, comme il l’a fait dans Justice League aux côtés de Wonder Woman, Aquaman, Batman et Superman. Mais quelles sont les chances que Ray Fisher apparaisse comme l’organisme cybernétique adolescent dans le film Flash? Les fans pensent que c’est très probable. Voici pourquoi.

Miller a récemment fait une apparition sur The Flash en face de la télévision The Flash in Crisis on Infinite Earths. Dans l’histoire, la version cinématographique du héros de Miller a découvert l’existence du multivers quand il est venu face à face avec TV Flash de Grant Gustin. Dans la scène, il réfléchit: «J’ai dit à Victor que c’était possible.»

Les fans croient que la référence à Victor,

alias Cyborg, pourrait être une indication que les cinéastes peuvent travailler le personnage dans

Le film Flash.

Un spectateur astucieux a tweeté: «Ezra [Miller] référencer Victor in Crisis est passionnant même s’il ne mène à rien. Mais je veux Ray Fisher dans le film Flash. “

Un autre utilisateur a écrit: «Le film Flash pourrait-il présenter Cyborg? On dirait que ça pourrait. “

Et le bavardage autour de Cyborg et The Flash continue de s’intensifier. “Le film solo Flash peut associer Cyborg de Ray Fisher à Speedy Hero d’Ezra Miller”, a lu un autre tweet.

Ezra Miller veut-il que Ray Fisher fasse partie

de la distribution du film “The Flash”?

Mis à part la camaraderie que The Flash et Cyborg partageaient dans Justice League, Miller et Fisher semblent avoir une relation amicale si leurs interactions capturées sur vidéo au fil des ans sont une indication. Dans cet esprit, une source anonyme a déclaré à We Got This Covered que Miller aimerait que Fisher fasse partie du casting du film The Flash. Sur la base des réponses des fans, il semble qu’une apparition de Cyborg dans le film Flash serait la bienvenue.

Un fan a tweeté: «J’espère que la puissance star d’Ezra Miller ramènera Ray Fisher en force en tant que Cyborg [in] Le film Flash, comme prévu à l’origine. “

Un autre utilisateur a fait écho à ce sentiment avec ceci: «J’espère que Ray Fisher se retrouvera dans le film Flash en tant que Cyborg. Il y avait une bonne relation avec Barry et Victor qui devrait être explorée davantage. »

‘Le

Le casting du film Flash pourrait inclure d’autres visages familiers

Les fanatiques de DC sont convaincus que plusieurs autres visages familiers apparaîtront dans le casting du film Flash.

Certains pensent que c’est une valeur sûre que Billy Crudup et Kiersey Clemons reprendront leurs rôles de Justice League. Dans le film, Crudup a joué le père de Barry et Clemons a dépeint l’intérêt amoureux de Barry, Iris West, bien que les cinéastes aient supprimé ses scènes.

D’autres détectives croient que Gustin de la série Flash fera une apparition, tout comme Miller l’a fait lors de son récent crossover sur The CW. Beaucoup pensent que l’apparence de Gustin coïnciderait avec le récit «Flashpoint» des bandes dessinées, dans lequel différentes versions du speedster existent dans des réalités alternatives.

Warner Bros. prévoit de sortir le film Flash dans les salles de cinéma au cours de l’été 2022. D’ici là, les fans peuvent regarder la série Flash sur The CW les mardis à 20 h. Pour les observateurs avertis, les saisons précédentes de The Flash sont disponibles sur Netflix.

