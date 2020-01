Pourquoi les fans se rangent aux fuites de NeNe au Kenya Moore Feud

NeNe Leakes et Kenya Moore se disputent The Real Housewives of Atlanta. Ce dernier est revenu à l’émission pour la saison 12 qui est actuellement diffusée. Nous sommes à mi-chemin de la série et Bravo a publié une bande-annonce pour ce qui s’en vient. Les fans ont pu assister à la tristement célèbre scène où Leakes était sur le point de cracher sur Moore. Après la vidéo, les téléspectateurs prennent le parti de The New Normal alun.

NeNe Leakes et Kenya Moore | Noel Vasquez / . / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les fans réagissent à la bande-annonce de “RHOA”

Après la sortie de la bande-annonce de mi-saison pour RHOA, Leakes a consulté Twitter pour lui donner son avis sur le drame.

“Elle a besoin de cracher dessus [with] toutes les choses horribles qu’elle a dites et faites », a tweeté Leakes. «De commencer constamment à faire du sh ** avec moi toute la saison, à m’allonger sur moi, à dire que je suis sous drogue et bipolaire. De plus, ce tweet récent qu’elle a posté, alors profitez du moment. J’ai fait l’acte mais je n’ai pas craché. J’aimerais bien l’avoir. Pas de regrets.”

Les fans ont également profité des médias sociaux pour partager leurs opinions. Bien que beaucoup pensaient que Leakes avait tort d’aller aussi bas, beaucoup se rangeaient du côté d’elle parce qu’ils n’aimaient pas Moore.

“Cela m’a fait aimer NeNe à nouveau”, a déclaré un fan. “Honnêtement, j’ai essayé d’aimer le Kenya, mais je veux qu’elle ferme la merde.”

“Le Kenya est un animal, je suis heureux que NeNe tienne tête à ce monstre”, a ajouté un spectateur. «J’ai regardé l’émission depuis le premier jour et cette femme a attaqué tout le monde depuis son enfant, sa mère, son mari, sa femme de ménage et sa grand-mère. C’est une personne malfaisante au cœur moche. Mais elle ne l’a pas craché. “

“Honnêtement, après avoir vu que le Kenya a un moment prévu d’embarrasser Tanya, je m’en fiche si NeNe lui crache dessus, je m’en réjouis. Le Kenya est un haineux direct », a écrit un autre fan.

“L’équipe NeNe, au Kenya, mérite tout ce que vous lui donnez”, a commenté un utilisateur de Twitter. “Elle est trop en désordre et personne ne parle de ce qu’elle fait aux autres.”

Pourquoi Kenya Moore et NeNe Leakes se querellent?

Avant la saison 12 de RHOA, Moore s’est arrêté au Wendy Williams Show. L’animatrice de l’émission n’a pas raté un battement et a fait couler le thé à la star de Bravo. Moore a partagé que sa relation avec Leakes a souffert après avoir appris qu’elle était enceinte.

“J’ai eu une grossesse à haut risque, que je voulais toute ma vie, elle ne m’a jamais appelé”, a déclaré Moore à Williams. «Quand je me suis présentée, elle n’a jamais vérifié mon enfant. Elle n’a jamais dit “Tout va bien?” Quand elle a appris que je n’allais pas participer à l’émission. Elle n’a jamais dit: «Ça va, ma fille, tu as besoin de quelque chose?» Et puis quand elle m’a vue enceinte de huit mois, elle m’a appelé un monstre et a dit que mon enfant était un buffle et qu’elle lançait des insultes. »

Moore a ensuite parlé de l’incident de crachat.

“Elle a essayé d’agir comme si elle allait cracher sur moi”, a révélé Moore en disant que l’OG d’Atlanta “colportait” sa salive. “Vous le verrez sur le salon.”

Leakes a entendu ce que Moore a dit dans l’émission et a appelé son amie Williams pour clarifier la situation. La première a dit qu’elle avait fait la motion de cracher mais elle n’avait jamais vraiment procédé.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 21 h. ET sur Bravo.