Pourquoi les fans sont déjà prêts pour la fin de la saison de Peter Weber

Maintenant que la grande nouvelle du prochain Bachelorette est sortie – Clare Crawley est de retour pour la cinquième fois – les téléspectateurs sont prêts pour la fin du drame de Peter Weber.

Heureusement, il ne reste plus qu’une semaine de misère. Jetons un œil aux nombreuses raisons pour lesquelles les téléspectateurs sont prêts pour la fin de la saison de Peter Weber de The Bachelor – certains fans ne se soucient même pas de qui il choisit.

Les fans estiment que «The Bachelor» Peter Weber n’a aucune idée de ce qu’il veut pour sa fin

Pendant la saison 24 de The Bachelor, Peter Weber aime tout. Il aime la crème glacée, le vol, la campagne, la ville et de nombreuses femmes différentes. Le pilote de 28 ans a exprimé à de nombreux concurrents tout au long de la saison le merveilleux moment qu’il avait passé avec eux. Il les aime tous tellement qu’il ne sait pas comment il va choisir – et cela nous inquiète.

“Peter [Weber’s season] à ce stade est forcément un désastre parce que l’homme ne sait pas ce qu’il veut », a écrit un utilisateur d’Instagram. “Il est tellement confus tout le temps, et ce n’est pas étonnant depuis qu’il sort avec des enfants.”

Le pilote Pete a gardé Victoria Fuller plus longtemps que quiconque ne le pensait humainement possible. Les drapeaux rouges qu’elle a lancés étaient si flagrants que les fans sont inquiets du jugement de Weber.

“J’ai certainement perdu tout intérêt et je veux que ce soit fini”, a écrit un fan sur Reddit.

Les téléspectateurs estiment que le drame est tellement banal maintenant qu’il est ennuyeux. La semaine dernière, Madison Prewett a déclaré à Weber que s’il couchait avec d’autres femmes, elle ne pourrait pas rester. Et voilà, il était intime avec les deux autres candidats, mais bouleversé quand Madi a suivi ce qu’elle lui avait dit. Sa prise de décision est au mieux discutable.

L’annonce de Clare Crawley comme «The Bachelorette» a enthousiasmé les fans par un casting plus ancien

“Maintenant que nous savons qui sera la Bachelorette, j’ai l’impression que je ne me soucierai plus de ce qui arrive à Peter”, a écrit un autre Redditor.

Good Morning America a annoncé le 2 mars 2020 que Clare Crawley, 38 ans, serait la nouvelle Bachelorette. Puisqu’elle est la plus ancienne tête à ce jour, les fans sont ravis que la distribution des hommes soit également plus âgée.

“Nous devons mettre un terme à toutes les filles au début de la vingtaine avec trop de drame”, a tweeté un fan après l’annonce de Crawley.

Les deux dernières femmes de la saison de Weber – Madi et Hannah Ann Sluss – ont toutes les deux 23 ans. Le nouveau casting de la saison de Crawley n’aura pas de moins de 25 ans, et les téléspectateurs sont prêts pour cela.

Certains fans savaient que la saison de Peter Weber de «The Bachelor» allait être horrible

“Dès que j’ai découvert que Peter allait devenir The Bachelor, je savais que ce ne serait pas une bonne saison”, a ajouté un autre Redditor. “Il ne m’a pas prouvé le contraire.”

D’autres fans étaient entièrement d’accord avec le commentaire original. L’annonce que Weber était le leader de la saison 24 a été accueillie avec dédain par les téléspectateurs. Il s’avère que les plaintes étaient valables.

“Vous n’êtes pas le seul”, a répondu un autre fan qui ne s’attendait pas du tout à ce que la saison de Weber soit bonne.

“Flash info”, a ajouté un autre spectateur. «Un groupe d’influenceurs d’Instagram en herbe d’une vingtaine d’années est devenu très rapide. Je veux voir de vraies personnes avec des vies vraiment complexes à la recherche d’un partenaire. »

La saison de Peter Weber de The Bachelor se terminera enfin les 9 et 10 mars 2020. Ensuite, la saison de Crawley commencera le tournage du 13 mars 2020. Nous pouvons nous attendre à regarder sa saison de The Bachelorette avec une distribution rafraîchissante plus âgée mi-mai 2020 .

