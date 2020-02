Pourquoi les fans sont divisés sur le nouvel intérêt amoureux potentiel de Rollins

Un nouveau détective a été introduit sur Law & Order: Special Victims Unit. En tant que deuxième nouveau à être présenté cette saison, il semble que le sergent Ariim Stachel Hasim Khaldun pourrait rester un moment – et il pourrait également entrer dans une romance avec un autre personnage établi.

Kelli Giddish dans le rôle d’Amanda Rollins dans «Law & Order: SVU» | Banque de photos de Virginia Sherwood / NBC / NBCU via .

Rollins pourrait avoir une nouvelle histoire d’amour avec le nouveau sergent de la série

Un nouveau sergent, Hasim Khaldun, a été présenté lors de l’épisode de la semaine dernière. Lui et Rollins ont travaillé de très près sur une affaire impliquant un travailleur de l’immigration profitant d’immigrants lorsqu’ils ont demandé la citoyenneté. Une partie de l’histoire comprenait l’inspecteur Amanda Rollins (Kelli Giddish) et Khaldun qui se sont cachés en couple.

À la fin de l’épisode, après avoir fermé le dossier, Khaldun et Rollins semblaient prendre un repas ensemble pour en savoir plus l’un sur l’autre. Ils se touchèrent les mains, ce qui amena beaucoup à penser qu’un couple romantique pourrait se trouver à l’horizon entre les deux.

Stachel sera dans le rôle pendant le reste de la saison et peut-être plus longtemps, il ne serait donc pas étrange de le pousser dans une relation avec un personnage établi.

Mais de nombreux fans de la série soutiennent une relation avec Rollins et le détective devenu ADA Dominic “Sonny” Carisi. Les deux ont eu une relation à volonté au cours des deux dernières saisons.

Les gens qui aiment les Rollin et Carisi ensemble ne sont pas contents

De nombreux fans qui sont de grands partisans de la relation Rollins et Carisi n’aiment pas qu’un autre intérêt romantique soit présenté pour le détective de race Géorgie.

Un fan a tweeté: «Attendez une minute, attendez une minute, ATTENDEZ UNE MINUTE! Comment allez-vous faire entrer ce RANDO et ramasser Rollins? Comme si Carisi n’avait pas cassé ses fesses pendant les 4 dernières saisons pour essayer de la convaincre? CECI NE FONCTIONNE PAS POUR MOI! #SVU ”

Beaucoup de fans appellent même le duo le nom du navire, Rollisi. Un téléspectateur a déclaré: «J’adore le rollisi, mais je ne déteste pas complètement l’idée de rollins avec Khaldon, surtout si cela fait jalouser Carisi.»

La plupart des fans aiment le nouveau personnage et ne sont pas non plus en colère contre le jumelage

Malgré le fait que certains fans ne vivent pas un éventuel jumelage Rollins-Khaldun, les téléspectateurs de la série aiment déjà Stachel et le personnage.

“Je les aime ensemble tbh s’il vous plaît assurez-vous qu’il reste !!!” dit un fan.

Une autre personne a déclaré: «J’ai adoré le personnage du sergent Hasim Khaldun, la performance d’Ari’el Stachel et surtout les éléments autobiographiques tirés de l’acteur et incorporés dans son personnage! Plus Ari’el Stachel, s’il vous plaît !!! “

Un fan a ajouté plus de contexte à ce qui se passe, en disant: «Je l’aime bien avec Rollins! Si elle avait quelque chose avec Carisi, nous le saurions maintenant! »

Law & Order: Special Victims Unit est diffusé jeudi sur NBC.