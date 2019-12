Pourquoi les fans sont en conflit avec l'agent Seaver

Criminal Minds a vu un certain nombre de visages au fil des ans et certains viennent immédiatement à l'esprit. L'un d'eux est Ashley Seaver (Rachel Nichols) qui était une habituée de la série dans la saison 6. Cependant, les fans semblent être en conflit quand il s'agit de l'agent Seaver, même maintenant. Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Qui est Ashley Seaver?

Joe Mantegna et Rachel Nichols | Matt Kennedy / CBS via .

Seaver est un agent du FBI qui a terminé sa formation de rattrapage avec le BAU alors qu'il était encore cadet. Elle a ensuite reçu le titre d'agent de probation à la fin de ses études. Finalement, elle a été transférée au Groupe de travail sur la traite intérieure.

Un point majeur à propos de Seaver implique son père,

Charles Beauchamp, un tueur en série dans le Dakota du Nord. Il était connu comme The Redmond

Éventreur. Bien que finalement attrapé par Aaron Hotchner (Thomas Gibson) et

David Rossi (Joe Mantegna), c'est clairement quelque chose qui reste toujours avec l'agent

Seaver. Elle ne peut pas échapper au passé de son père.

Ce que les fans disent de l'agent Seaver

Certains téléspectateurs ont apprécié l'agent Seaver et son fascinant personnel

expériences. "Je sais qu'elle n'a pas été longtemps, mais elle était déterminée, son

histoire était fascinante, et je sentais qu'elle avait beaucoup à apporter à l'équipe, en particulier

en termes d'expérience personnelle et son propre point de vue sur les choses ", un

Un utilisateur de Reddit a parlé de l'agent Seaver.

Les fans pensent qu'elle remplaçait JJ et ils n'étaient pas contents

Certains fans ont été bouleversés et ont estimé que Jennifer "JJ"

Jareau (A.J. Cook) était remplacé par Seaver. Elle ressemble à JJ à bien des égards,

donc certains fans ont senti qu'elle était comme une imitation bon marché de JJ qu'ils n'étaient pas là

pour.

"Je ne l'aimais vraiment pas lors de la première manche

épisodes parce que j'étais amer à propos de JJ », a admis un utilisateur de Reddit. «C'était comme

ils disaient: "Eh bien, vous ne pouvez pas récupérer JJ mais voici une copie physique,

ça fera l'affaire. "Elle m'a semblé un peu en bois à l'origine. Je l'aime bien

beaucoup plus maintenant, mais son rôle sera toujours un peu terni pour moi. »

Le moment était arrêté pour l'agent Seaver

Les autres utilisateurs conviennent certainement que le timing était juste

pour Seaver. Elle avait le potentiel pour être un personnage incroyable, mais à cause de

la façon dont elle a été amenée alors que JJ était en train de sortir, cela a laissé un goût amer pour

certains téléspectateurs.

"Elle aurait été aimée, mais le moment n'était pas en sa faveur",

un autre utilisateur a clairement observé. "Rachel Nichols (Agent Seaver) a rejoint le spectacle

après le départ d'AJ Cook (JJ) en début de saison. Être dans l'émission à

cette époque a donné l'impression qu'elle était une remplaçante ou une fausse version de JJ. »

Ça aurait été bien de la voir grandir en tant qu'agent

Certains fans disent que Seaver a grandi sur eux au fil du temps.

Elle devient plus sympathique et il aurait été intéressant de la voir grandir

sa nouvelle carrière.

"Je ne me souciais pas d'elle quand elle est arrivée, mais j'ai fini

l'aimer davantage lors de la re-surveillance, ne serait-ce que pour le potentiel que son personnage

», a écrit un autre utilisateur. "Je pensais que c'était malheureux parce qu'elle était unique

dans le sens où ils avaient enfin un personnage que les téléspectateurs auraient pu voir grandir

en tant que personne et développer des compétences en tant que profileur contrairement aux autres qui étaient déjà

des agents vétérans du FBI lorsque nous les avons vus pour la première fois. »

La saison 15 de Criminal Minds lancera sa finale

saison le mercredi 8 janvier 2020, à 21 h EST.