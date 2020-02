Pourquoi les fans sont soulagés après l’annonce de Marvel 1 changement majeur

Les critiques du capitaine Marvel du MCU et de Brie Larson dans le rôle étaient un peu exaspérantes pour ceux qui veulent plus de super-héros féminines sur grand écran. Bien que ce soit devenu un succès au box-office, beaucoup trop de fans de Marvel ont recherché Larson et l’équipe créative pour s’orienter dans des directions créatives différentes.

Dans certains esprits, le vrai problème n’était pas dû à la performance de Larson et plus au récit de ce film d’origine. Cela a eu lieu principalement dans le passé pour mettre en place la transition de Carol Danvers en une version féminine de Superman avec de grands pouvoirs cosmiques dépassant tout autre super-héros Avengers.

Selon des rapports récents, la suite va avoir un groupe de créations différent, ce qui signifie quelques changements dans sa structure. Les fans des médias sociaux semblent soulagés de vouloir voir Captain Marvel dans un cadre moderne.

Le premier film avait-il simplement trop d’écrivains?

Brie Larson | Tommaso Boddi / WireImage

Les films qui ont plus de deux écrivains sont souvent côtelés dans l’industrie, principalement parce que ces films s’avèrent souvent moins avec plus d’écrivains impliqués. La raison derrière cela est sans aucun doute lorsque le processus d’écriture se produit, la banque d’écrivains peut même ne pas être dans la même pièce lorsqu’elle travaille ensemble. Au lieu de cela, ils peuvent partager des notes numériquement, ou même par e-mails.

Cela pourrait être l’équivalent littéral de ne pas être sur la même page. Ce n’est peut-être pas étonnant que Marvel ait embauché un autre groupe d’écrivains pour Captain Marvel 2. Les rapports sont, Megan McDonnell sera la nouvelle et unique écrivaine. Elle est actuellement rédactrice pour le prochain WandaVision de Disney +.

Le nouveau venu McDonnell a dû impressionner Marvel et Disney avec un argumentaire pour une suite de Captain Marvel. Ce qui est si génial, c’est que ça va toujours être dirigé par une femme. D’autres rapports disent que Marvel / Disney veut que toute la production soit centrée sur les femmes.

Pour ceux qui ont oublié, le premier film avait le mérite de six scénaristes, sans compter les réalisateurs originaux Anna Boden et Ryan Fleck.

La suite se déroulera dans l’univers Marvel moderne

Même si Carol Danvers a été vue dans Endgame, elle était loin de l’objectif initial du film. Dans son histoire d’origine, cela a eu lieu entièrement dans les années 1990, ce qui lui a donné une ambiance rétro que certains fans ne pensaient pas vraiment se sentir bien.

La plupart des fans de Reddit ont écrit sur l’importance de voir Carol dans le cadre moderne de Marvel. Sinon, elle pourrait commencer à sembler déconnectée des histoires en cours dans le temps présent, en particulier celles vues dans les futurs spectacles Disney +.

Quelques autres fans de Marvel pensent également que le premier film dans son ensemble n’avait ni personnalité ni charme. Personne ne devrait blâmer Larson pour cela parce que la lignée demi-Kree de Carol signifiait qu’elle n’exprimait pas d’émotions, un peu comme un Vulcain.

Placer cela dans le contexte approprié rend l’histoire plus intéressante qui devrait être explorée en profondeur pour la suite. Comment cela s’applique à elle et à l’autre équipe des Avengers après les événements de Fin du jeu est probablement l’objectif central.

Une femme en tant que super-héros devrait être explorée plus en profondeur

Des sources disent qu’Anna Boden et Ryan Fleck, qui ont co-écrit et réalisé le premier film, ne reviendront pas à la barre # CaptainMarvel2 mais sont en pourparlers pour rester dans le MCU et diriger une éventuelle série Disney + https://t.co/ S12edIp6Zb

– The Hollywood Reporter (@THR) 23 janvier 2020

Avoir toute une équipe de production avec des femmes devrait donner une nouvelle tournure à Captain Marvel cette fois. On pourrait dire qu’un homme et une femme réalisant le premier film ont créé autant de conflits que la bataille de Carol Danvers avec elle-même entre Kree et les émotions humaines.

Utiliser cet élément seul serait un excellent point de départ pour explorer les problèmes auxquels une femme serait confrontée en tant que super-héros aux capacités extraordinaires. Une partie de cela pourrait inclure le traitement des réactions du public à son égard en tant que femme et la recherche de sa place / but dans le monde.

Beaucoup d’Avengers traverseront probablement des crises existentielles au lendemain de Endgame. Si ce n’est peut-être pas amusant pour les personnages, cela signifiera des études de personnages intéressantes. Carol Danvers en fera probablement partie tout en explorant vraisemblablement les questions que les femmes trouvent pertinentes à l’époque.