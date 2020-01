Pourquoi les fans veulent qu’Elisa Marie Proctor apparaisse dans le spin-off

Elisa Marie Proctor est revenue en tant que personnage invité à plusieurs reprises sur Power depuis la quatrième saison, mais a récemment eu un épisode en petits groupes avec Tommy Egan. Les fans «stan» maintenant la jeune actrice et veulent qu’elle revienne pour la série spin-off Power.

Elisa Marie Proctor sur «Power»

L’actrice de 13 ans Mattea Conforti est apparue pour la première fois dans Power Season 4 en tant que fille de l’avocat de James “Ghost” St. Patrick, Joe Proctor. Elle était au milieu d’une âpre bataille de garde entre Joe et son ex-femme toxicomane, Lindsay.

Cependant, une fois que Lindsay a nettoyé et tenté de récupérer la tutelle, Joe l’a aidée à rechuter et ne l’a pas aidée lorsqu’elle a fait une surdose. Ensuite, il a accepté de témoigner contre Tommy Egan dans la mort d’ADA Angela Valdes et a emmené Elisa Marie chez Ghost pour se cacher jusqu’au procès.

Le fils de Ghost, Tariq St. Patrick, a pris Elisa Marie pour obtenir du chocolat chaud et a laissé la porte dérobée ouverte pour que Tommy tue Joe. Après que le cousin de Joe, Benny Civello, se soit rendu compte que Tommy était le meurtrier, il l’a poursuivi avec un couteau, mais Tommy l’a également tué.

Pendant ce temps, Elisa Marie a découvert une clé USB que son père lui a laissée pour «l’assurance» de Tommy tuant un informateur confidentiel pour Ghost. Elle a par erreur permis à Tariq d’écouter l’enregistrement et lui a demandé de l’aide, qui est ensuite partie et a prévenu Tommy.

Par conséquent, Tommy a kidnappé la fille pour essayer de récupérer l’enregistrement. Après avoir eu une conversation sincère, il a décidé de la déposer et de gérer d’autres affaires. À son retour, Elisa Marie lui a donné les deux copies des enregistrements, même si elle croyait qu’il avait tué son père.

Les fans de «Power» vivent pour Elisa Marie Proctor

Sur les réseaux sociaux, les fans ont félicité le personnage pour la façon dont elle avait tout reconstitué, et ils ont adoré la conversation de cœur à cœur qu’elle a eue avec Tommy. Certains l’ont qualifiée de l’une des meilleures scènes de toute la série.

Elisa Marie le détective le plus intelligent que j’ai Stan cette fille .. Je veux dire la façon dont elle a manœuvré toute la situation m’a fait comme Tf pas comme ce gamin gâté Veux être Gangster Tariq .. Btw Je ne peux toujours pas surmonter cette dernière scène de Tommy and Ghost # PowerTV # powerstarz pic.twitter.com/dHMsC9BxXG

Les fans ont également ressenti pour Elisa Marie et comment elle a géré la mort de ses parents et de son cousin avec une telle force. De plus, le jeune personnage intelligent est devenu mature au-delà de ses années et a ajouté une profondeur au spectacle que les fans ont manqué.

Les fans de “Power” veulent qu’Elisa Marie Proctor apparaisse dans un spin-off

Le créateur 50 Cent a déjà confirmé que la suite, Power Book 2: Ghost, “débutera 48 heures après la finale”. De plus, la chanteuse Mary J. Blige et le rappeur Method Man joueront dans la série.

Les autres acteurs n’ont pas encore été annoncés. Cependant, les fans ont longtemps spéculé que la suite inclurait Tariq. Après la saison 6, épisode 13, les fans préfèrent plutôt la suite avec Elisa Marie.

Certains ont émis l’hypothèse qu’Elisa Marie pourrait revenir comme l’ennemi juré de Tariq et éventuellement le “mettre fin”. D’autres fans ont prédit qu’elle pourrait aller en Californie et devenir la «protégée» de Tommy après s’être liée dans la voiture.

De toute façon, ils veulent que Mattea Conforti reprenne son rôle d’Elisa Marie dans le spin-off après sa performance émouvante. Regardez Power Sundays à 20 h EST sur Starz.