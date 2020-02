Pourquoi les héros de la vie de Serena Williams ont changé après la maternité

Être une superstar du tennis et une maman en même temps est plus qu’une tâche herculéenne, même si cette métaphore a une connotation masculine. Pour une femme, ce n’est généralement pas assez reconnu lorsqu’il s’agit d’une carrière bien remplie et d’avoir des enfants.

Il a fallu que Serena Williams aborde le sujet et qu’il soit clair à quel point c’est important. Lorsqu’elle a été interviewée récemment par Anna Wintour lors de la Fashion Week de New York, Williams a rendu hommage aux femmes qui ont eu des enfants. Étant elle-même une mère maintenant, elle note que les héros qu’elle adorait autrefois ont changé du typique.

Qui regarde-t-elle maintenant? Pour ceux qui soutiennent la direction des femmes dans le monde et réalisent à quel point elles ont vécu, les commentaires de Williams ont été plus que rafraîchissants.

Les héros de Serena Williams ne sont plus des icônes sportives

Serena Williams | Bryan Bedder / . pour Glamour

Sans aucun doute, la plupart des héros de Williams avant de devenir mère étaient des femmes qui se trouvaient être des grands du tennis. Comment pourrait-elle ne pas être influencée par des légendes du tennis comme Ora Washington, Althea Gibson ou Zina Garrison? Ces femmes afro-américaines ont changé à jamais le jeu du tennis en brisant des barrières raciales impossibles.

Une fois que Williams est devenue mère en 2017, ses opinions ont changé sur qui étaient les vrais héros du monde. Elle a dit à Wintour ci-dessus que les mères, en général, sont devenues ses héros personnels. C’est principalement parce qu’ils ne savent toujours pas combien ils doivent gérer pour continuer.

Une distinction claire a été établie entre les mères qui travaillent et celles qui peuvent se permettre de prendre un congé. Williams a noté la disparité, d’où ses héros étant les femmes qui n’ont pas le luxe de prendre un congé de maternité de leur emploi. Ceux qui doivent retourner à un emploi de 9 à 5 après avoir eu un enfant font face au programme le plus exténuant que l’on puisse avoir.

Reconnaître les mères qui doivent quitter leurs enfants pour poursuivre une carrière

Une chose que Williams a notée à propos de toutes les mères qui travaillent est que la plupart doivent quitter leurs enfants pendant la journée (ou parfois plus) pour continuer à travailler. Quiconque a grandi dans des garderies ou avec une nounou sait ce que c’est que d’être loin de sa mère pendant une journée, sinon plus.

Certaines mères n’ont pas eu la chance de passer du temps de qualité avec leurs enfants jusqu’à leur retraite. Cela semble cruellement injuste quand on y réfléchit un peu plus profondément.

Il ne fait aucun doute que de nombreux fans de Williams trouvent révélateur de la voir comprendre ce que cela représente pour les familles de la classe moyenne à une époque où la richesse du sport se détache de la réalité. Quoi qu’il en soit, elle comprend ce que c’est que d’être loin de sa propre fille.

Les mamans actives seront-elles enfin mieux reconnues à une époque où il est difficile pour les mamans actives de bénéficier d’un congé de maternité rémunéré dans tous les États?

Serena Williams pourrait devenir un défenseur de plus de lois pour aider les mamans qui travaillent

Dans de nombreux pays, un congé de maternité payé est exigé par la loi: Suisse (8 semaines); Mexique (12 semaines); France (19 semaines); Corée du Sud (25 semaines); Suède 35 semaines); Estonie (85 semaines). Pas aux États-Unis où le nombre est 0 (zéro). “Grande” économie? Valeurs familiales? Https: //t.co/VYWfIhKpVc

– Richard D. Wolff (@profwolff) 10 février 2020

Jusqu’à présent, la loi fédérale sur le congé familial et médical ne prévoit que 12 semaines de congé sans solde pour la mère. Beaucoup ont essayé de défendre un projet de loi plus équitable en prévoyant un scénario de congé de maternité payé pour les mamans américaines.

Seuls quatre États des États-Unis proposent un congé de maternité rémunéré, New York ayant récemment rejoint la mêlée. Espérons que Serena Williams se battra pour de nouvelles mesures comme celle-ci après avoir parlé de son soutien aux mères qui travaillent.

Étant donné que même sa sœur, Vénus, est impressionnée par Serena et par la façon dont elle travaille en tant que maman, il est clair que cette dernière est devenue son propre héros. De toutes les indications, elle entend s’assurer que davantage de femmes dans des situations similaires soient reconnues plus souvent après avoir rejoint The Mom Project.