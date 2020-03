Pourquoi les mamans adolescentes d’Amber Portwood l’ont soutenue après son arrestation pour violence domestique

Celles-ci “Teen Mom OG” les étoiles collent les unes aux autres.

Le nouvel épisode de mardi de la série réalité MTV, Amber Portwood’s costars Maci Bookout, Cheyenne Floyd et Catelynn Baltierra se précipiter à ses côtés après l’arrestation de violence domestique d’Amber.

La star de télé-réalité a été arrêtée en juillet dernier, après que le papa bébé Andrew Glennon ait contacté des flics affirmant qu’elle l’avait frappé avec une chaussure alors qu’il tenait leur enfant. Selon certaines informations, elle aurait également brandi une machette lors de l’incident, pour laquelle elle a été arrêtée et accusée de batterie domestique. Elle a plaidé coupable et a été condamnée à 2,5 ans de probation.

“Nous ne savons pas ce qui a conduit à l’arrestation d’Amber, mais nous sommes sûrs qu’elle est stressée de ne pas pouvoir voir son fils James”, a déclaré Catelynn dans cet aperçu exclusif. “Alors nous allons la chercher et passer du temps avec elle avant son audience demain.”

“Il y a tellement de côtés et c’est ce que je n’aime pas avec tout ce qui s’est passé avec Amber”, ajoute Cheyenne. “Je me sens comme dans les médias et les médias sociaux, tout ce que nous voyons est d’un côté.”

Alors que les trois femmes parlent également de la façon dont elles ont été dépeintes dans “les médias”, Catelynn dit qu’elle préfère entendre les nouvelles de “la bouche de la personne” plutôt que les gros titres. “Peu importe ce qui s’est passé cette nuit-là, Amber mérite toujours d’avoir du soutien, elle mérite d’avoir de l’amour, des amis et une famille sur qui se reposer”, ajoute Cheyenne.

Avant l’épisode de ce soir, TooFab a également rattrapé Maci, qui a ouvert davantage sur leur voyage pour voir Amber.

“C’était, eh bien, je ne veux pas dire stressant. Mais, je suppose que intense est un meilleur mot”, a-t-elle déclaré. “C’était vraiment bon de voir, de nous réunir tous les quatre. Et je sais que nous avons pu en quelque sorte amener Amber dans un meilleur endroit, vous savez, mentalement parce qu’elle venait en quelque sorte de s’isoler. Donc nous étions heureux d’être là pour elle et de prendre un peu de poids sur ses épaules et d’être juste là. Et lui donner un peu de temps pour rire et passer du temps avec des amis et ne pas se sentir aussi concerné et inquiet et stressé comme elle a été.”

Alors qu’Amber a récemment gardé un profil bas sur les réseaux sociaux, Maci a ajouté qu’ils “font des allers-retours de temps en temps … juste pour vérifier les uns les autres”.

“Je sais que tout ces derniers mois, et vraiment l’année écoulée, a été dure avec elle”, a-t-elle ajouté. “Donc, c’est une de ces choses où, vous ne voulez certainement pas continuer à en parler et à en parler. Mais, certainement, nous nous vérifions toujours les uns les autres et voyons comment vont les uns les autres et comment nos familles font comme ça.”

“Teen Mom OG” est diffusé le mardi sur MTV.