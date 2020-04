Pourquoi les producteurs “ peu orthodoxes ” ne proposent-ils que des acteurs juifs pour des rôles juifs ” dans la nouvelle série Netflix

La nouvelle mini-série Netflix Unorthodox a été créée le mois dernier. L’émission, qui suscite un intérêt croissant sur la plateforme de streaming, est une histoire racontée en quatre épisodes. L’intrigue est basée sur un livre écrit par Deborah Feldman. Le mémoire, publié en 2012, s’intitule Unorthodox: le rejet scandaleux de mes racines hassidiques. Un producteur a récemment expliqué à Variety pourquoi il était important pour eux de lancer des acteurs juifs pour des personnages juifs dans Unorthodox.

Deborah Feldman, auteure de Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots | Christophe Gateau / alliance photo via .

Des producteurs “peu orthodoxes” jettent le peuple juif derrière et devant la caméra

Anna Winger était l’une des nouvelles productrices de la série Netflix. Elle a récemment expliqué à Variety pourquoi elle souhaitait interpréter des acteurs juifs pour de nombreux rôles principaux. La publication rapporte:

L’ailier et co-écrivain allemand Alexa Karolinski, tous deux juifs, ont cherché à impliquer des talents juifs devant et derrière la caméra pour plusieurs raisons.

Netflix | Chesnot / .

Winger a déclaré avoir pris «la décision de ne faire appel à des acteurs juifs que dans des rôles juifs, en partie à cause de la langue». Beaucoup de personnages dans Unorthodox parlent un dialecte très spécifique du yiddish. L’acteur qui joue le rôle principal, Shira Haas, parlait la langue, mais devait encore apprendre le «dialecte parlé à Williamsburg».

“Nous voulions des gens qui parlaient le yiddish ou qui le connaissaient, qui avaient un sens de la langue”, a expliqué le producteur Unorthodox. “Si vos grands-parents l’ont dit, alors vous en avez un sentiment.”

Winger a expliqué comment le tournage de “Unorthodox” en Allemagne a affecté leur décision de casting

Le producteur a également expliqué à Variety ce que cela signifiait que l’émission de Netflix «produisait cela en Allemagne». Il a pris la décision de lancer des acteurs juifs était essentiel. L’Allemagne, a expliqué Winger, a «une longue tradition de [making] de toute évidence du matériel juif qui a été produit sans aucun Juif impliqué.

Le producteur peu orthodoxe a poursuivi: «il y a eu de nombreux films et projets télévisés qui ont été réalisés ici sur l’histoire juive où personne de chaque côté de la caméra n’était juif.» C’est pourquoi ce choix de casting était si important pour Unorthodox.

Elle a également parlé d’explorer certains des aspects historiques de la communauté juive hassidique dépeinte dans Unorthodox.

“Il s’agit d’une communauté qui est un renouveau post-Holocauste, une communauté qui a été fondée par des survivants de l’Holocauste”, a expliqué Winger. “Nous en parlons certainement.” Le casting et l’équipe étant juifs, en racontant une histoire juive, était important pour les créateurs d’Unorthodox.

«À tous égards, il s’agit d’un projet de diaspora très intégré», a expliqué Winger. «Des juifs de tous bords ont participé à la réalisation de cette émission télévisée.»