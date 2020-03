Pourquoi les Wookiees sont-ils des Jedi rares? La Haute République présentera un nouveau Jedi de l’espèce

Star Wars est connu pour ses personnages amusants et ses espèces hors du monde. L’une de ces personnes est les Wookiees, à qui appartient le célèbre Chewbacca. Ils vivent très longtemps; Chewbacca a plus de 200 ans selon The Rise of Skywalker et est apparu dans The Clone Wars, les trilogies originales et, bien sûr, les nouvelles suites. Ils sont grands mais pas du tout dangereux pour leurs amis et alliés. Et même s’il est rare que les Wookie soient des Jedi, un couple existe déjà. Plus une nouvelle à venir dans les nouvelles histoires de la Haute République qui débuteront plus tard cette année.

La couverture du livre “Star Wars: High Republic: Light of the Jedi”, une partie de Project Luminous. Burryaga Agaburry, un Wookie Jedi, est vu ici | Lucasfilm Ltd.

La nouvelle ère de la Haute République de «Star Wars» mettra en vedette un nouveau Wookie Jedi

Dans un événement de presse et une vidéo d’annonce qui a fait ses débuts le 24 février, Project Luminous a été annoncé. Il s’agit d’une initiative d’édition pluriannuelle de Lucasfilm et se compose d’un collectif d’écrivains. Ils vont créer des romans, des bandes dessinées et plus encore pour tous les groupes d’âge et tout cela aura lieu 200 ans avant The Phantom Menace.

Cette époque est connue sous le nom de période de la Haute République et c’est quand les Jedi sont à leur apogée. C’est une période d’espoir et de paix, et la République galactique ressent également cet optimisme. Les Sith auraient disparu environ 800 ans avant cette période et les nouveaux méchants sont connus sous le nom de Nihil.

C’est évidemment une époque très différente pour Star Wars et un nouveau personnage fait déjà tourner les têtes. Sur la couverture de Star Wars: The High Republic: Light of the Jedi, qui sortira en août, un Wookie brandissant un sabre laser est montré. Selon io9, le nom de ce Jedi est Burryaga Agaburry. Son sabre laser a une poignée en forme d’épée semblable à de vrais chevaliers. Les sabres laser Jedi n’ont généralement pas de poignées de ce genre, et la seule chose qui se rapproche est le sabre croisé de Kylo Ren.

Charles Soule, l’auteur, a déclaré lors d’un événement le 24 février que Burryaga Agaburry est «est incroyable. Il est très sensible. C’est un Jedi très, très sensible. ” On ne sait pas encore si cela signifie qu’il est sensible à la Force ou à une douce créature. De toute façon, il a l’air majestueux.

Les Jedi de l’espèce Wookie sont rares, mais ils existaient avant

La raison pour laquelle vous n’avez pas vu beaucoup de Wookie Jedi – ou tout autre, vraiment – c’est parce que dans le canon de Star Wars, ils sont en fait assez difficiles à trouver. Dans The Clone Wars Season 5, Ahsoka Tano est chargé d’amener un groupe d’apprenants Jedi Youngling pour effectuer le rassemblement, où ils récoltent leurs cristaux de kyber pour leurs sabres laser. Un de ses élèves est Gungi, une jeune Wookie.

Lorsque Gungi va fabriquer son sabre laser avec le professeur Huyang droïde, le professeur a dit: «Un Wookiee! Rare, vous êtes chez les Jedi. Fiers, votre peuple doit l’être. Il dit ensuite que Gungi est unique, “tout comme votre sabre le sera.” Gungi finit par choisir un matériau en bois de brylark pour son sabre laser, ce qui est évidemment rare. Alors peut-être que des sabres sympas courent dans les gènes des Wookies.

Mais Pourquoi les Wookie Jedi sont-ils si rares?

La réponse logistique à la raison pour laquelle les Wookiees sont rares Jedi est en fait en dehors du canon. Apparemment, George Lucas a établi une règle contre eux dans l’Univers élargi au début des années 2000. Il n’y a aucune explication pourquoi il l’a fait, mais avant de l’implémenter, les Jedi comme Kirlocca, Lowbacca et Tyvokka sont des Wookiees dans Legends.

Cependant, Lucas a permis à Gungi d’exister et est actuellement le seul Wookie Jedi en canon. Cela va bien sûr changer avec l’ajout de Burryaga Agaburry.

Bien que les fans ne puissent jamais obtenir une explication solide de Lucas sur la règle, cela rend les Jedi de cette espèce très spéciaux. Et en août, les fans pourront également voir ce que Burryaga peut faire.