Pourquoi Marie Osmond ne laissera pas sa fortune à ses enfants

Marie Osmond s’est fait connaître au sein des Osmonds, un groupe vocal familial. Contrairement à d’autres groupes familiaux, les Osmond étaient connus pour avoir des liens familiaux solides. Cela ne signifie pas qu’Osmond est toujours une mère conventionnelle.

Osmond a récemment dévoilé ses projets pour sa richesse. Bref, elle n’a pas l’intention de laisser cela à ses enfants à sa mort. Voici pourquoi elle va donner son argent et où il va.

Marie Osmond | Michael Tran / FilmMagic

Marie Osmond pense que la richesse héritée est un «mauvais service»

Aujourd’hui, rapporte que lors de l’épisode de The Talk du 29 février 2020, Osmond et les autres hôtes ont discuté de Kirk Douglas. La légende hollywoodienne a fait les gros titres à titre posthume en décidant de donner sa fortune de plusieurs millions de dollars à des œuvres de bienfaisance et à des écoles plutôt qu’à son fils. Osmond a révélé qu’elle allait faire la même chose avec son argent.

Osmond a déclaré que donner à ses enfants son argent leur serait préjudiciable. «Mon mari et moi avons décidé cela. Je pense que vous ne rendez pas service à vos enfants pour leur donner juste une fortune parce que vous emportez le cadeau le plus important que vous puissiez offrir à vos enfants – et c’est la capacité de travailler. ” Elle préfère que ses enfants gagnent leur propre argent – de l’argent dont ils peuvent être fiers car il ne leur a pas été offert.

Sheryl Underwood, Carrie Ann Inaba, Sharon Osbourne, Eve Cooper et Marie Osmond de The Talk | Art Streiber / CBS via .

Osmond a ajouté que les enfants de familles riches ont tendance à avoir des problèmes parce qu’ils «ne savent pas quoi faire». Selon Fox News, Osmond a également révélé qu’elle avait pris sa décision parce qu’elle ne voudrait pas que ses enfants se battent pour l’argent. Elle se souvenait que des membres de sa famille se disputaient les possessions de parents décédés et comment sa mère ne voulait pas que cela se produise.

Qu’ont pensé les autres hôtes de «The Talk»?

Selon Today, les opinions d’Osmond n’étaient pas partagées par tous ses collègues hôtes. Sheryl Underwood n’était pas d’accord avec le plan d’Osmond. “Je pense que lorsque vous venez d’une famille d’argent, vous élevez vos enfants pour valoriser l’argent et comprendre l’argent et parce qu’ils sont nés dans la famille, ils devraient avoir un respect sain pour l’argent.”

Underwood a dit qu’il valait mieux donner à vos enfants une aide financière supplémentaire que de donner votre argent à des œuvres caritatives. Underwood a dit qu’elle souhaitait que quelqu’un lui ait donné «une longueur d’avance». Osmond a déclaré qu’elle serait disposée à aider financièrement ses enfants s’ils avaient besoin d’acheter une voiture ou une maison.

Marie Osmond aux 4e Hollywood Beauty Awards | Matt Winkelmeyer / .

Carnie Wilson avait une appréciation mitigée des commentaires d’Osmond. Elle a estimé que les enfants devraient apprendre à avoir une bonne éthique de travail. Cependant, elle aimerait laisser de l’argent à ses enfants.

Sharon Osbourne est dans une situation similaire. Elle fait également partie d’une célèbre famille de musiciens – même si elle fait de la musique très différente de celle des Osmonds! Elle préférerait que l’argent de son mari reste dans la famille Osbourne. Pour cette raison, elle ne veut pas laisser l’image de son mari tomber sous le contrôle de quelqu’un d’autre que ses enfants.

Osmond prend une décision controversée. Ce n’est certainement pas une décision pour tout le monde. Cependant, c’est bien qu’elle ait provoqué une conversation intéressante sur les liens familiaux et la charité.

Regarde aussi: Les secrets diététiques de Marie Osmond pour éviter ce poids des Fêtes