Pourquoi Marie Osmond ne laissera pas sa fortune à ses enfants quand elle mourra

Marie Osmond sept enfants ne partageront pas sa fortune un jour, car elle ne le veut à aucun d’entre eux.

L’épisode de vendredi de “Le discours,” les cohôtes ont discuté des rapports que Kirk Douglas a laissé une grande partie de sa succession de 80 millions de dollars à son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Douglas, et non à sa famille.

Il s’avère que c’était une décision avec laquelle Osmond était d’accord.

“Les gens disent:” À qui allez-vous laisser votre argent? ” Vos enfants diront: «Allez-vous me laisser l’argent?» Je ne laisse pas d’argent à mes enfants “, s’est-elle exclamée. “Félicitations les enfants.”

“Mon mari et moi avons décidé, je pense que vous ne rendez pas service à vos enfants pour leur donner juste une fortune parce que vous enlevez le cadeau le plus important que vous puissiez offrir à vos enfants et c’est la capacité de travailler”, a-t-elle poursuivi. “Et vous le voyez beaucoup dans les familles riches, où les enfants, ils ne savent pas quoi faire et donc ils ont des ennuis. Qu’ils soient fiers de ce qu’ils font et je vais donner le mien à mon organisme de bienfaisance. “

Osmond partage son fils Stephen, 36 ans, avec son ex-mari Stephen Lyle Craig. Elle et son mari Brian Blosil ont eu deux enfants ensemble et en ont adopté cinq, bien que son fils Michael se soit suicidé en 2010. Son plus jeune, Abigail, n’a que 17 ans.

“Qu’en est-il de ceux d’entre nous qui n’ont jamais vécu cette belle vie et nous pensons que nous sommes sur la police d’assurance?” a demandé Sheryl Underwood. Elle a également ajouté: «Ne laissez pas vos parents épouser d’autres personnes et vous découvrez qu’ils vont obtenir ce que vous pensiez que vous [would]. “

Tandis que Sharon Osbourne ne pas entrer dans une ventilation complète d’elle et Ozzy’s les testaments, a-t-elle dit, son “corpus d’œuvres” resteront dans la famille.

“[Everything] il a écrit, et nous a tous gardés dans le style de vie que nous aimons, va à mes enfants “, a-t-elle dit.” Et son nom et sa ressemblance vont à mes enfants. Parce que vous laissez votre nom et votre ressemblance, et je ne veux pas que quelqu’un qui n’a jamais rencontré mon mari possède son nom et sa ressemblance, et vende des t-shirts partout et peu importe. “

Sharon a conclu: “Non, cela reste dans la famille Osbourne.”