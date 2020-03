Pourquoi Matt Damon a appelé le scénario de «Bourne Ultimatum» «un fin de carrière»: «C’est vraiment embarrassant»

La carrière cinématographique de Matt Damon a débuté avec sa superbe performance dans Good Will Hunting. Depuis que Ben Affleck et Damon ont remporté des Oscars pour l’écriture du film de Boston, Matt Damon est apparu dans de grands films comme True Grit et Oceans 11, entre autres. Cependant, l’un de ses rôles les plus emblématiques est dans la série Bourne. Les thrillers d’action, à commencer par The Bourne Identity de 2002, étaient populaires au box-office et parmi les critiques. Cependant, Damon ne pensait pas beaucoup au troisième film de la franchise Bourne. Pourquoi le célèbre acteur a-t-il rôti le scénario de The Bourne Ultimatum?

Matt Damon à la 89e cérémonie des Oscars en 2017 | Kevin Winter / .

Matt Damon a déclaré que le script «Bourne Ultimatum» avait été rattrapé à une époque de non-sens en studio

Damon ne pense pas trop à son propre film, The Bourne Ultimatum. Le troisième film de la série a été écrit par Tony Gilroy, le même scribe qui a écrit les deux premiers: Bourne Identity et Bourne Supremacy.

Damon a déclaré à GQ, cependant, que pour Ultimatum, “Gilroy a conclu un accord pour écrire une seule ébauche du script, ne pas prendre de notes, [and] ne réécris pas. ” En échange, Damon a déclaré: «il serait« payé »une somme exorbitante.»

La star de cinéma ne se sentait pas très bien avec ça. Cependant, il met le blâme sur le studio, pas sur l’écrivain.

Matt Damon à la première de Melbourne de The Bourne Ultimatum en 2007 | Simon Fergusson / .

“C’est vraiment la faute du studio de se mettre dans cette position”, a déclaré Damon. “Je ne blâme pas Tony d’avoir pris un bateau plein d’argent et d’avoir remis ce qu’il a remis.” Pourtant, il avait des mots super durs pour le scénario de Gilroy.

“C’est juste que c’était illisible”, a déploré Damon. Il pensait que ce serait «un fin de carrière».

“Je veux dire, je pourrais mettre cette chose sur eBay et ce serait fini pour ce mec”, a déclaré Damon. “C’est terrible. C’est vraiment embarrassant. “

Pourquoi était-ce si mauvais? Gilroy, affirme Damon, “était en train d’essayer, et il a pris son argent et est parti.”

Damon a parlé à la publication de la période difficile qu’il avait eue pour tourner la troisième itération des films “Bourne”

Damon soutient également que le «travail terne» sur le script »a rendu le tournage de The Bourne Ultimatum complètement chaotique.

“Nous avions une date de début”, a déclaré Damon. Il devait être publié en août de la même année, mais Damon s’est plaint que la production ait été ralentie pour comprendre «ce qu’est le script».

“En fin de compte”, a rapporté GQ, “le scénario de tournage a été écrit sous la pression extrême des délais par George Nolfi et Scott Z. Burns.” Mais les maux de tête ne s’arrêtaient pas là.

Matt Damon et Neils Arestrup lors de la présentation de The Bourne Ultimatum | Pierre Suu / FilmMagic

Gilroy a soulevé un autre problème avant la sortie du film.

“Il a arbitré pour obtenir un crédit unique”, a déclaré Damon à GQ, qui a déclaré qu’il semblait “dégoûté”.

Cependant, «la WGA a examiné la question et a refusé Gilroy, alors maintenant il partage le mérite avec les autres écrivains.

“C’était juste un peu de justice, je dois dire”, a déclaré Damon.

On dirait que cela a fonctionné, cependant; le troisième film Bourne a la note la plus élevée de Rotten Tomatoes de la série. (Sans aucun doute, le film a été aidé par les écrivains supplémentaires qui sont venus aider). Ultimatum a également réalisé les retours au box-office les plus élevés de la franchise Bourne.