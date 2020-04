Pourquoi Meghan Markle devrait garder son nom de jeune fille après sa sortie royale

Meghan, Duchesse de Sussex se lance dans une toute nouvelle vie. Bien que personne ne sache vraiment ce qui pourrait se passer ensuite pour l’ancienne royale et son mari, le prince Harry, il ne fait aucun doute qu’elle a connu beaucoup de changements au cours des dernières années.

Meghan est passée d’une actrice à succès à un membre actif de la famille royale, et a finalement subi des pressions et des réactions du public et de la presse lorsqu’il a été révélé qu’elle et le prince Harry reculeraient en tant que membres de la famille royale. Meghan a perdu de nombreux privilèges associés à la royauté.

Mais, selon un récent rapport, elle pourrait prendre une mesure sans précédent pour conserver un dernier lien avec la lignée royale.

Quel était le nom de Meghan Markle à la naissance?

Meghan est née à Los Angeles, en Californie, en 1981. À la naissance, ses parents, Thomas Markle Sr. et Doria Ragland, lui ont donné le nom de Rachel Meghan Markle.

Meghan était une bonne étudiante, dévouée à rendre le monde meilleur, et quand elle était encore assez jeune, elle a décidé qu’elle voulait poursuivre une carrière dans le divertissement. Après l’université, Meghan est devenue une actrice de travail, complétant ses revenus par divers petits boulots comme l’enseignement de la calligraphie.

Pour les besoins de sa vie professionnelle et de son travail d’actrice, elle a abandonné «Rachel» comme prénom et a commencé à se tourner exclusivement vers Meghan Markle. Elle a obtenu sa grande pause dans l’entreprise lorsqu’elle a été castée dans l’émission de télévision Suits.

Peu de temps après, elle a rencontré le prince Harry et leur histoire de conte de fées a commencé. Cependant, une fois mariée dans la famille royale en mai 2018, elle a dû s’habituer à un tout nouveau titre.

Meghan Markle perd son titre royal

Après son mariage avec le prince Harry, Meghan a obtenu une mise à niveau en termes de nom. Elle est devenue officiellement connue sous le nom de Meghan, duchesse de Sussex, et a été appelée «son altesse royale».

Après la naissance d’Archie Harrison en mai 2019, elle a obtenu un autre ajout à son titre. Son occupation était inscrite comme «princesse» sur le certificat de naissance d’Archie Harrison.

En janvier 2020, Meghan et le prince Harry ont publié sur Instagram qu’ils prévoyaient de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et qu’ils allaient partager leur temps entre les États-Unis et le Royaume-Uni. L’annonce a provoqué une tempête d’activités au sein de la famille royale, alors que la reine tentait de trouver un juste milieu pour le couple et les traditions royales qu’ils souhaitaient redéfinir. Il a été décidé que le prince Harry et Meghan devraient renoncer à leurs titres royaux, bien qu’ils soient toujours officieusement connus sous le nom de duc et duchesse de Sussex.

Meghan Markle devrait-elle garder son nom de jeune fille?

Bien que le couple ait choisi de renoncer à leurs titres, à leur financement public et à de nombreux autres signes extérieurs de la royauté, ils semblent toujours heureux de leur décision de cesser d’être des membres de la famille royale. Pourtant, un récent rapport révèle que Meghan pourrait envisager de changer son nom une fois de plus.

Le rapport indique qu’à la lumière de la perte de son titre royal, Meghan envisage d’adopter le nom de famille Mountbatten-Windsor, tout comme son fils, Archie Harrison. Certains membres de la famille royale ont choisi d’adopter de nouveaux noms de famille, de sorte que cette décision ne serait pas entièrement sans précédent. Si elle le fait, elle deviendra connue sous le nom de Meghan Mountbatten-Windsor.

Meghan elle-même n’a pas parlé de cette rumeur – et il est peu probable qu’elle le fasse. Jusqu’à présent, elle a évité de faire des déclarations publiques importantes sur sa sortie et les changements dans sa vie.

Cela dit, Meghan a une grande raison de revenir à son nom de jeune fille: son identité de marque. En dépit d’être une duchesse maintenant, tout le monde identifie Meghan avec son nom de jeune fille de quand elle était une actrice hollywoodienne. Maintenant qu’elle revient dans son ancien terrain de jeu, elle peut ajouter encore plus de prestige au nom avec lequel elle a grandi.

Là encore, il est tout à fait possible que Meghan, qui est éloignée des autres membres de sa famille «Markle», souhaite partager un nom de famille commun avec son fils et son mari.

Pourtant, dans les jours à venir, il ne fait aucun doute qu’elle commencera à sortir et à réapparaître avec une toute nouvelle identité, qu’elle inclue ou non un changement de nom majeur.