Pourquoi Meghan Markle pense que le prince Andrew est «l’oncle embarrassant ultime»

Il ne fait aucun doute que la famille royale a eu sa part de problèmes familiaux récemment. Des problèmes entre le prince William et le prince Harry et du statut inconnu de la relation entre leurs épouses, la famille royale est apparue tout sauf proche.

Et puis il y a tout ce qui entoure le prince Andrew. Non seulement le deuxième fils de la reine Elizabeth a de graves problèmes de relations publiques, mais il a récemment quitté ses fonctions royales.

Maintenant, il semble que Meghan Markle, qui n’est pas étrangère aux mauvais relations publiques elle-même, semble avoir une opinion sur le prince déshonoré, le qualifiant apparemment d’oncle embarrassant ultime.

Le prince Andrew est redevenu le mouton noir de la famille royale

Meghan, duchesse de Sussex | Samir Hussein / WireImage

Le prince Andrew a vu beaucoup de mauvaise presse au cours des dernières décennies. De sa relation avec Koo Stark, qui a joué dans un film porno soft-core, au scandale de tricherie qui a secoué et finalement mis fin à son mariage, le prince Andrew a toujours eu le don de générer une mauvaise publicité.

Mais les dernières allégations concernant le prince Andrew sont sans doute les accusations les plus scandaleuses et les plus graves auxquelles le prince ait jamais été confronté. Après que Jeffrey Epstein a été arrêté pour trafic sexuel, le monde a commencé à remettre en question certaines de ses relations les plus proches. Des politiciens aux élites hollywoodiennes, il y avait des noms troublants qui étaient autrefois considérés comme des amis du financier déshonoré.

Mais même avec le passé troublé du prince Andrew, il était difficile d’imaginer qu’il avait pris part à une activité illégale impliquant Epstein et les graves allégations. Cependant, un entretien mal reçu et déroutant a mis en doute l’innocence de cet homme de 59 ans.

À la suite de l’entrevue mal reçue, le prince Andrew a démissionné de ses fonctions royales et a joué un rôle moins public dans la famille.

Pourquoi Meghan Markle pense que le prince Andrew est «l’oncle embarrassant ultime»

Meghan Markle et le prince Harry ont récemment fait un grand pas en abandonnant leurs responsabilités royales et en choisissant de passer la majorité de leur temps aux États-Unis. Avec le mouvement vient la libération de certaines des pressions royales et, espérons-le, un peu moins de couverture médiatique.

Mais récemment, un ami de la duchesse a déclaré qu’il semblait y avoir un autre avantage qui venait du couple se déplaçant à travers l’étang et loin de la famille royale. Une source a déclaré au Sun que Meghan est heureuse d’avoir une certaine distance entre sa famille et «l’oncle embarrassant ultime».

Non seulement Meghan pense mal au scandale en cours autour de son oncle, mais il semble également qu’il n’a jamais été trop accueillant pour l’ancienne star de Suits.

La source a déclaré au Sun que le prince était “étouffant et pompeux” pour Meghan lors de leurs interactions.

Meghan Markle et le prince Andrew se retrouveront-ils au mariage royal?

Une distraction majeure qui a contribué à détourner l’attention du prince Andrew, et oui, Megxit est le prochain mariage de la princesse Beatrice. La princesse devrait épouser le promoteur immobilier Edoardo Mapelli Mozzi ce printemps. La dernière fois que la famille royale a célébré un mariage, c’est lorsque le prince Harry et Meghan se sont mariés en 2018.

Mais alors que le mariage est une raison de célébrer et de réunir la famille, il y a naturellement beaucoup de couverture sur le mariage, étant donné que la princesse Beatrice est la fille du prince Andrew. Depuis que le couple a annoncé leurs fiançailles, le public a spéculé sur la question de savoir si son père serait là et s’il accompagnerait sa fille dans l’allée.

La famille royale a officiellement mis un terme à toute discussion concernant le rôle du prince Andrew dans le mariage de sa fille. Ils ont officiellement annoncé que le prince Andrew accompagnerait la princesse Béatrice dans l’allée.

Cependant, des questions subsistent sur la cérémonie. Plus particulièrement, le prince Harry et Meghan Markle feront-ils le voyage pour assister au mariage? Aucun mot officiel à ce sujet pour le moment. Il y a une chose à coup sûr, le monde surveillera de près pour voir qui assistera au mariage le 29 mai.