Pourquoi Meghan McCain dit que Whoopi Goldberg est psychique

Meghan McCain a envoyé des sourires à travers The View lorsqu’elle a annoncé qu’elle était enceinte. La co-animatrice conservatrice a fait cette annonce sur les réseaux sociaux et a également déclaré qu’elle resterait à la maison pendant sa grossesse. À son retour à l’émission via Skype, elle a félicité Whoopi Goldberg pour ses capacités psychiques.

Whoopi Goldberg et Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Meghan McCain attend un bébé

Les fans qui suivent le talk-show ABC savent que McCain a toujours dit qu’elle ne pouvait pas se voir comme une mère. Les téléspectateurs savent également qu’elle a fait une fausse couche l’année dernière, ce qui l’a rendue vraiment triste. Un an s’est écoulé et McCain a annoncé qu’elle attendait un bébé avec son mari Ben Domenech.

“Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte”, a annoncé McCain. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

En raison de la pandémie de coronavirus, le médecin de McCain lui a suggéré de limiter ses contacts avec les gens juste pour être en sécurité. Pour cette raison, la spécialiste républicaine ne retournerait pas au studio et diffuserait depuis son domicile.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

Un retour «doux-amer»

Après son annonce, McCain a pris quelques jours de congé le matin, mais à son retour, ses co-animateurs l’ont félicitée de loin. La personnalité de la télévision a déclaré qu’elle était surprise par les nouvelles, mais a également déclaré que c’était «doux-amer».

“Nous sommes excités, un peu surpris … c’est doux-amer car il y a juste beaucoup de gens qui souffrent beaucoup en ce moment”, a déclaré McCain. «Évidemment, je préférerais être en studio avec vous tous mais mon médecin m’a déconseillé. Je pense que tout le monde sait que la route vers la maternité n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de force physique, mentale et émotionnelle pour arriver ici et je pense que, comme beaucoup de femmes, ce n’était pas une ligne droite. Je ne savais pas si j’allais jamais devenir maman. “

McCain ne voulait pas entrer dans trop de détails car elle sait que les gens veulent être informés sur le coronavirus.

Pourquoi Meghan McCain dit-il que Whoopi Goldberg est psychique?

La partie intéressante de ce que McCain a dit est venue après que ses co-hôtes l’ont félicitée. Goldberg a dit que c’était une excellente nouvelle parce que «les gens recherchent des choses à célébrer».

McCain a noté que c’était Goldberg qui lui avait donné de l’espoir l’année précédente après avoir subi sa fausse couche. Le modérateur de l’émission a prédit qu’elle allait tomber enceinte et était même précis sur le timing.

«Whoopi m’a dit ça. Whoopi m’a dit il y a environ un an que j’allais avoir un enfant et elle m’a dit le sexe », a déclaré McCain. “Vous aviez raison à 100% et cela n’aide pas mon sentiment que vous avez des capacités psychiques que j’ai toujours pensé que vous aviez. J’ai dit à ma mère: “Whoopi avait raison sur tout, y compris le moment.” »

