Pourquoi Meghan McCain se comparerait-elle à Alexandra Ocasio-Cortez?

En un coup d’œil, la co-animatrice de The View, Meghan McCain, et la représentante de la maison, Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), semblent n’avoir rien en commun. En fait, leurs différences sont apparues dès leur naissance.

McCain, 35 ans, a grandi riche, fille d’une héritière d’une fortune de distributeur de bière (Cindy McCain) et d’un sénateur américain (John McCain). Si vous aimez utiliser la valeur nette comme point de référence, McCain se tenait près de 4 millions de dollars la dernière fois que quelqu’un a passé les chiffres.

Ocasio-Cortez, quant à lui, a grandi dans une famille ouvrière et a plus de dettes que d’épargne. (Sa valeur nette a été fixée à 7000 $ en 2019.) Mais les finances et l’héritage ne racontent qu’une partie de l’histoire. Ocasio-Cortez, bien sûr, est devenue la plus jeune membre du Congrès américain de l’histoire lors de son élection en 2018.

Sur le plan politique, Ocasio-Cortez s’identifie comme membre des Democratic Socialists of America. McCain, dont la renommée est venue du travail à la télévision, représente fièrement le point de vue conservateur de The View. Mais McCain a déclaré qu’ils avaient une chose importante en commun.

Meghan McCain s’appelait elle-même et AOC «boogeywomen» de droite / gauche

LA VUE – Alexandria Ocasio-Cortez est l’invitée aujourd’hui, mercredi 19 février 2020. | ABC / Jenny Anderson

Lors de la visite d’Ocasio-Cortez le 19 février à The View, elle a dû faire face à son lot de questions difficiles des dames à la table. Dans le cas de McCain, le commentateur conservateur a posé des questions sur le mauvais comportement des partisans de Bernie Sanders, qu’Ocasio-Cortez a approuvé pour le président.

Mais avant que McCain ne demande à AOC de parler des trolls en ligne, la co-animatrice de The View a évoqué quelque chose qu’elle croyait avoir en commun avec la députée. “J’ai l’impression que vous êtes la boogeywoman de droite et je suis la boogeywoman de gauche”, a déclaré McCain.

De là, McCain a déclaré à AOC que le programme socialiste qu’elle soutenait «est comme l’apocalypse» pour des conservateurs comme elle (et son mari). Elle a également fait part de ses vives inquiétudes quant à l’espoir de Sanders de changer la politique nationale sur les soins de santé et la fiscalité des riches.

En bref, ce moment de communité est parti rapidement alors que McCain visait à défier Ocasio-Cortez avec ses points de discussion. (Comme d’habitude, McCain les a lues à partir d’une voiture index.) Mais, toute politique mise à part, McCain n’a pas vraiment prouvé son point commun avec l’AOC.

«La gauche» ne fait pas vraiment attention à McCain

Meghan McCain prend la parole lors du 29e gala annuel d’Achille au Cipriani South Street le 20 novembre 2019. | Roy Rochlin / .

La fascination des personnalités médiatiques conservatrices (en particulier les animateurs de Fox News) avec Ocasio-Cortez a été bien documentée. En fait, Joy Behar a commencé un segment lors de la visite de l’AOC en lui demandant pourquoi elle a «déclenché» les gens de droite. Et AOC a reconnu que c’est exactement ce qui s’est passé depuis le début.

“Comme cinq minutes après avoir remporté ma primaire, c’était l’apocalypse sur Fox News”, a-t-elle déclaré, en utilisant la ligne référencée par McCain plus tard. En effet, si vous avez déjà regardé le réseau – ou lu l’une des dizaines (des centaines?) D’histoires publiées à son sujet sur foxnews.com – vous pouvez voir AOC obtenir une part disproportionnée de l’attention du réseau d’entreprise.

Quant à la prétention de McCain d’être l’équivalent à gauche, il n’y a aucune preuve pour cela. Sur la gauche du centre de MSNBC, vous trouverez rarement des segments consacrés à McCain (à moins que Donald Trump ne l’ait attaquée). Elle n’est tout simplement pas un facteur dans les points de vente de gauche, sauf si le sujet est quelque chose qu’elle a dit à la télévision.

McCain est cependant la cible du ridicule des démocrates qui regardent The View. Si vous allez sur Twitter pendant ou après une émission, vous trouverez des dizaines de personnes exprimant leur dégoût pour elle. Mais voici la grande différence: le sujet est une émission de télévision et les commentaires sont des téléspectateurs. Ce n’est pas la vraie vie; ce n’est pas la «gauche» politique; et ce n’est certainement pas le Congrès.

Regarde aussi: “The View” a une autre explosion alors que Joy Behar dit à Meghan McCain, “Tu ne vas pas voter!”