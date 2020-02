Pourquoi Meghan McCain semble-t-il toujours mécontent de «The View»?

Pour les fans de The View, le début de chaque émission est devenu familier depuis longtemps. Après qu’un annonceur ait parcouru les invités et l’ordre du jour de la journée, les co-hôtes reçoivent leurs présentations. Ensuite, vous voyez les dames sortir, reconnaître le public du studio et vous asseoir.

Les fans de View peuvent également prédire les réactions de chaque co-hôte. Avec Whoopi Goldberg, vous obtenez généralement un léger sourire sous les applaudissements, avant “Bienvenue, bienvenue, bienvenue …” Pendant ce temps, Joy Behar et Sunny Hostin ont tendance à avoir de plus grands sourires.

Quant à Meghan McCain, vous trouvez souvent le co-animateur le plus conservateur de la série assis avec un air renfrogné. Après des années à regarder McCain affronter des collègues en ondes, vous pouvez voir pourquoi elle pourrait être mécontente. Mais les raisons de McCain vont au-delà du stress habituel au travail.

McCain semble dépassé en tant que co-animateur le plus conservateur de la série

LA VUE – Joy Behar, Sunny Hostin et Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Vous trouverez régulièrement des articles publiés sur McCain qui est sur le point de quitter The View, et les commentaires des producteurs de l’émission (ainsi que ceux de sources anonymes) mettent en lumière la culture des coulisses. Pour commencer, personne ne nie que McCain est en colère et frustré par le travail

Dans un rapport du Daily Beast de juillet, nous avons appris que McCain se sentait comme «un animal en cage», «épuisé» et «vaincu» au travail. Le rapport a suggéré qu’elle ne se rendrait pas dans la nouvelle saison. (McCain est revenu en septembre.)

Pourtant, nous avons eu un coup d’œil dans les coulisses qui a confirmé ce que nous voyons sur l’air. En tant que voix la plus conservatrice de la série, McCain se sent souvent isolé. Pendant ce temps, son activité sur les réseaux sociaux l’expose à beaucoup de «torréfaction» en ligne (c’est-à-dire au ridicule).

Hilary Estey McLoughlin, productrice exécutive principale de The View, a souligné les sources de stress de McCain. “Ce qui se passe avec Meghan … c’est qu’elle est tellement passionnée, et elle est très convaincue qu’elle porte ce manteau pour la perspective conservatrice”, a déclaré McLoughlin au Daily Beast.

“Ce dont elle veut parler est si important pour elle – je pense que c’est la partie qui est la plus épuisante pour elle.” McLoughlin a également reconnu que toute voix conservatrice aurait parfois une mauvaise idée sur The View. “C’est le travail le plus difficile de la série, c’est sûr”, a-t-elle déclaré.

Le tempérament court de McCain crée d’autres problèmes sur les ondes

Meghan McCain le 20 novembre 2019 | Roy Rochlin / .

Alors que The View a vu sa part de co-hôtes conservateurs au fil des ans, aucun n’a eu quelque chose de proche du tempérament de McCain. Vous pouvez le voir lors des discussions d’un jour donné. Un moment, Behar ou Hostin fait un point; la suivante, McCain élève la voix et parle à leur sujet. Parfois, cela conduit à des cris.

Dans des moments comme ceux-ci, la politique ne joue pas vraiment un rôle dans les conversations animées. Ana Navarro, l’invitée républicaine hôte de la série, semble avoir autant de problèmes avec McCain que Behar. (En 2019, McCain a quitté le plateau après une altercation avec Navarro.)

Cependant, McCain mentionne souvent comment elle se sent dépassée en nombre sur le plan politique. Cela s’étend également au public du studio. En novembre 19, elle a dit à ET qu’elle se sent blessée lorsque le public exprime sa désapprobation à son égard. «Se faire huer est très difficile», a-t-elle déclaré. “Je n’aime pas quand le public fait ça.”

Pourtant, McCain ne fait pas grand-chose pour conquérir les membres du public. Lors d’une autre rencontre en novembre 19, elle a répondu à l’auditoire applaudissant Hostin en disant: «Ça va. Prenez votre ligne d’applaudissements bon marché. “

En bref, ce n’est pas aussi simple que McCain étant le seul conservateur de la série. Même Abby Huntsman, la soi-disant amie de McCain (qui est également conservatrice), a ressenti la colère de son collègue. C’est une des raisons pour lesquelles Huntsman a quitté The View. Après un certain temps, vous avez commencé à connecter les points.

