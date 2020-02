Pourquoi Miley Cyrus n’était-elle pas aux Grammy Awards 2020?

La cérémonie des Grammy Awards en 2020 a été mémorable pour toutes les personnes impliquées. Cependant, bon nombre des nominés de la soirée, dont Taylor Swift, n’ont pas assisté. Et Miley Cyrus, un autre grand nom de la musique, n’était pas là non plus. A-t-elle été invitée? Voici ce que nous savons.

Miley Cyrus n’a pas assisté aux Grammy Awards

Malgré sa présence dans l’industrie de la musique, Cyrus est restée à la maison cette année. Elle n’avait pas de nominations – en fait, elle a été nominée une seule fois, pour le meilleur album vocal pop pour Bangerz (plus sur cet album à venir). Cependant, elle a commenté l’émission des récompenses après coup.

Le père de Cyrus, Billy Ray Cyrus, a été nominé pour la première fois ce siècle. Avec Lil Nas X, il était en lice pour Record of the Year, Best Pop Duo / Group Performance et Best Music Video for “Old Town Road”. Et après avoir remporté les deux derniers, sa fille s’est tournée vers les réseaux sociaux pour le féliciter.

Qui était là pour la grande victoire et performance de Billy Ray Cyrus?

En plus de leurs deux victoires (qui ont été présentées lors de la première cérémonie avant la télédiffusion en direct), Billy Ray Cyrus et Lil Nas X ont également interprété «Old Town Road». Avec un hommage à Kobe Bryant, la performance comprenait BTS, Diplo , Mason Ramsey et Nas. C’était l’un des meilleurs de la nuit.

Alors, qui était là pour soutenir Billy Ray Cyrus? Sa femme et la mère de leurs nombreux enfants, Tish Cyrus, sont venues. Et sa fille, Noah Cyrus, auteure-compositrice-interprète à part entière, était également à ses côtés. Elle a ensuite assisté à une after party. Mais sa sœur aînée Miley n’était pas là non plus.

Elle a une histoire avec des remises de prix

Cyrus se produit lors de remises de prix depuis de nombreuses années. Cependant, les choses ont radicalement changé pour elle en 2013. C’est l’année de la sortie de Bangerz et quand elle a joué avec Robin Thicke aux MTV Video Music Awards. Son twerking dans un costume à peine là n’était qu’un détail qui a collé au public après.

La réaction à cette performance a été pour le moins forte. Elle a également fumé de l’herbe sur scène aux European Music Awards (ci-dessus). Mais la controverse s’est finalement dissipée. Cyrus a ensuite hébergé les VMA en 2015, alors qu’elle et Nicki Minaj ont eu un moment gênant.

Miley Cyrus a-t-elle été bannie des Grammys?

Miley Cyrus se produit lors des 61e Grammy Awards le 10 février 2019 | Robyn Beck / . via .

Dans la légende de la vidéo des EMA 2013, Cyrus a écrit: «Et nous nous demandons pourquoi je ne suis plus invitée à récompenser les émissions.» Elle l’a posté le lendemain des Grammys 2020. Bien que certains aient pu considérer cela comme signifiant que Cyrus est interdit de ce type d’événements, ce n’est certainement pas le cas.

En fait, Cyrus a assisté aux Grammys l’année dernière. Elle a joué deux fois – une fois avec Shawn Mendes et une fois avec sa marraine, Dolly Parton. Et depuis lors, elle est revenue sur la scène des VMA, chantant sa chanson de rupture post-Liam Hemsworth «Slide Away». Alors qui sait? Peut-être que si son album de 2020 arrive enfin, nous verrons Cyrus aux Grammy Awards 2021 en tant que nominé.