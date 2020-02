Pourquoi n’a-t-il pas quitté la famille royale avant maintenant?

Avec le prince Harry et Meghan, la récente décision de la duchesse de Sussex de quitter la famille royale maintenant terminée, il est intéressant de revenir sur certains des signes que le prince Harry n’a peut-être pas toujours voulu sa vie royale. Il était autrefois qualifié de «royal réticent» et il est clair maintenant qu’il aurait pu avoir l’idée de démissionner pendant un certain temps.

Le prince Harry a envisagé de quitter sa vie royale dans le passé

La décision de quitter était le bon appel pour les Sussex, mais l’idée de quitter la famille royale n’était pas nouvelle pour le prince Harry. En partie, Harry s’est rebellé contre son statut royal avec son style de vie de fêtard dans le passé.

En parlant avec la journaliste Angela Levin, le Daily Mail a raconté en 2017, le prince Harry a expliqué: “J’ai passé de nombreuses années à me donner des coups de pied et je ne voulais pas grandir.”

Le prince Harry a admis que pendant ces années de «chaos total», il était «très proche» d’une rupture et a sérieusement envisagé son rôle, notant que «personne dans la famille royale ne veut être roi ou reine».

«Je sentais que je voulais sortir mais j’ai décidé de rester et de travailler

un rôle pour moi-même », a ajouté le prince Harry.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Le prince Harry “était un royal réticent”, selon le biographe

Ces moments où le prince Harry a remis en question son rôle dans la

la famille avait des experts inquiets qu’il voudrait à un moment donné l’appeler

quitte ses fonctions royales.

Dans le documentaire de 2018 Meghan Markle: princesse américaine, la biographe royale Penny Junor a partagé que «Harry était un royal réticent», ajoutant: «Je pense qu’il y avait un réel danger à un moment où Harry pourrait tourner le dos à sa vie royale et à sa famille royale. responsabilités et aller vivre quelque part tranquillement. “

CBS This Morning’s Gayle King a noté dans le documentaire qu’il avait décidé de ne pas quitter ses fonctions pour la reine. “Elle, comme nous tous, lui a pardonné”, a expliqué King. Il a déterminé son rôle et son objectif et cela a gardé le prince Harry à bord pendant un certain temps, mais quand il a rencontré et épousé Meghan, le couple a trouvé que l’examen minutieux des médias était devenu un défi qu’ils n’étaient pas prêts à supporter.

Harry espérait une vie plus normale

Rebecca English du Daily Mail a également partagé son aperçu de l’histoire du prince Harry, notant: «Harry n’a jamais porté le manteau de la royauté facilement. Il a toujours voulu être l’un des garçons (même s’il a juste des poches plus profondes et plus de maisons que la plupart). “

“Plusieurs fois au cours de nos voyages à travers le monde … il m’a parlé de la façon dont il aimerait simplement s’éloigner de tout”, a noté English.

Elle a écrit: «Jusqu’à ce qu’il s’installe avec Meghan, son plus grand souhait était de partir vivre en Afrique. «J’adorerais simplement aller travailler comme guide touristique, vous savez? Allez dans la brousse et soyez moi », disait-il.»

“Il était clair que son idée de” vouloir juste être normal “n’était pas du tout proche de la même normalité que le reste d’entre nous. Il voulait vivre sa vie très privilégiée sans l’irritation du public et, en particulier, de la presse », a-t-elle ajouté.