Pourquoi Nikki Bella s’inquiète de ne jamais pouvoir échapper à la rupture de John Cena

“Je vais toujours, constamment, à Brie, comme, ‘Est-ce que je vais jamais m’éloigner de ça?'”, A expliqué Nikki.

Nikki Bella s’inquiète de sa rupture John Cena la suivra “pour le reste de ma vie”.

L’épisode de mercredi de “Le Bellas Podcast“ qu’elle héberge avec sa sœur jumelle, Brie, l’ancienne star de la WWE, 36 ans, a expliqué à quel point il était “difficile” de traverser une rupture aux yeux du public, expliquant pourquoi les gens pensaient que tout était pour la publicité.

Pourquoi la maman de Nikki Bella ne veut pas d’Artem Chigvintsev dans une photo de famille



Voir l’histoire

Montagnes russes de Nikki et Cena d’une relation, qui a duré six ans, terminé pour de bon à l’été 2018, quelques mois seulement après ils se sont rompus leur engagement. La fin de leur romance de plusieurs années s’est déroulée pour les téléspectateurs de la saison 3 de “Total Bellas.”

“Je peux imaginer parce que, vous savez, traverser une rupture publique, c’était difficile”, a expliqué Nikki “Bachelier” concurrent Hannah Ann Sluss, qui a vécu une situation similaire à celle de Nikki. “Ce qui a été difficile, c’est qu’il est sorti avant une saison à l’antenne, donc les gens ont pensé que c’était un coup de publicité. Comme si c’était faux juste pour amener les gens à se connecter.”

Nikki a noté que l’expérience d’Hannah Ann a dû être plus difficile que la sienne, car elle n’a rien révélé sur la façon dont “Le célibataire” terminé. (Comme les fans se souviennent, Peter Weber proposé à Hannah Ann sur le spectacle, mais a ensuite rompu avec elle avant la finale diffusée.)

“Et le mien était différent du vôtre parce que je ressentais des douleurs comme” Non, c’est réel. Je ne mens pas “”, a déclaré Nikki à Hannah Ann. “Mais je ne pouvais pas imaginer avoir à garder ça dedans et être comme, ‘Eh bien, écoutez! Vous verrez si nous nous fiancons!'”

E!

Regardez Brie Bella révéler à sa mère qu’elle est reliée à son père



Voir l’histoire

Bien que beaucoup de temps se soit écoulé – et qu’elle ait évolué avec Artem Chigvintsev — Nikki a dit qu’elle craignait de ne jamais pouvoir échapper à sa rupture avec John.

“Je vais toujours et constamment à Brie, comme, ‘Est-ce que je vais jamais m’éloigner de ça?'”, A-t-elle dit. “Artem s’occupera de trucs, et je sais même que mon ex-fiancé s’en occupera, et c’est difficile.”

“Ça fait quoi? Presque trois ans? Deux ans et demi? Et nous l’avons toujours”, a-t-elle poursuivi. “J’ai l’impression que je vais avoir ce triangle pour le reste de ma vie. Et donc j’essaie juste d’avoir cette coquille qui combat tout. Parce que ça m’arrivait vraiment mal, pendant longtemps.”

Tout en discutant de l’épisode de la semaine dernière de “Total Bellas”, qui mettait en vedette la mère de Nikki, Kathy Colace débattre de savoir si oui ou non pour inclure Artem dans le portrait de famille, John a été élevé une fois de plus.

“Je ne laisserai pas ma Nana prendre certaines photos de John parce que ce sont des souvenirs”, a expliqué Nikki. “Et c’est un homme incroyable. Gardez-le simplement sur le mur. Ça ne me dérange pas. Artem ne me dérange pas. Je ne suis pas ici pour effacer des souvenirs.”

Après sa séparation de John en 2018, Nikki est partie avec Artem, avec qui elle a été jumelée lors de la saison 25 de “DWTS” en 2017. Le couple est sorti depuis un peu plus d’un an avant d’annoncer leurs fiançailles – et quelques semaines plus tard, Nikki et Brie ont révélé étaient toutes les deux enceintes.

“Total Bellas” est diffusé les jeudis à 21 h. ET sur E!

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

. / Instagram