Pourquoi nous ne verrons pas un engagement de Madison Prewett et Peter Weber de sitôt

Chaque année, Chris Harrison dit que chaque saison de The Bachelor est la saison la plus dramatique de tous les temps. Cette fois, il avait peut-être raison. La finale de la nuit dernière a été une montagne d’émotions pour toutes les personnes impliquées et pour les téléspectateurs. Bien que Peter Weber se soit finalement retrouvé avec Madison Prewett, les deux ne se sont pas fiancés. Et il ne semble pas que nous verrons une bague au doigt de Prewett pendant un certain temps.

Que s’est-il passé lors de la finale de «The Bachelor»?

L’épisode d’hier soir est sorti de la porte avec un drame. Weber était encore sous le choc du fait que Prewett s’était éliminée mais a dit qu’il était soudainement sûr que Hannah Ann Sluss était la personne pour lui. Sluss, d’un autre côté, commençait à s’inquiéter que Weber n’était pas tout à fait et ne savait pas si elle voulait même se présenter à la cérémonie de la rose finale.

Finalement, elle s’est présentée et Weber lui a proposé. Les deux semblaient heureux à ce moment mais la joie n’a pas duré très longtemps.

Un mois après les fiançailles, lorsque la paire s’est retrouvée, il était clair que tout allait bien. Weber lui a finalement dit qu’il ne pouvait pas lui donner tout son cœur, ce qui a déclenché Sluss. Elle a accusé Weber d’être égoïste, lui a rendu la bague et s’est éloignée.

Après cela, Chris Harrison s’est envolé pour Auburn, en Alabama, pour visiter Prewett, lui dire ce qui s’était passé et lui demander si elle avait encore des sentiments pour Weber. Prewett et Weber se sont ensuite reconnectés comme si aucun temps ne s’était écoulé.

Quel est le statut de Peter Weber et Madison Prewett maintenant?

Lors de la réunion «After the Final Rose», Weber et Prewett ont continuellement exprimé leurs sentiments forts l’un pour l’autre.

“Je suis tombé amoureux de vous et cela n’a jamais changé”, a déclaré Prewett. «Je me bats avec ça depuis que je suis rentré chez moi jusqu’à maintenant. Ce que j’ai ressenti pour vous en Australie n’a pas disparu du tout. Je sais que j’ai encore tellement d’amour dans mon cœur pour toi. »

Weber ressentait la même chose mais a reconnu que la relation demanderait beaucoup de travail.

“Je ne suis pas simplement tombé amoureux de vous”, a-t-il déclaré. “Évidemment, nous nous blessons tous les deux comme des fous, mais évidemment vous êtes ici en ce moment pour une raison.”

Ils n’ont pas précisé quel était le statut de leur relation, Weber a seulement dit que les deux le prenaient «un jour à la fois».

Pourquoi ne s’engageront-ils pas de si tôt?

Faire fonctionner une relation demande beaucoup d’efforts. Et en ce moment, le syndicat de Prewett et Weber est trop nouveau pour un engagement. Hier soir, il a continué à mentionner comment ils avaient beaucoup à travailler, ce qui ne ressemble pas à un engagement sur la table.

En plus de cela, la famille de Weber n’est pas d’accord avec la relation.

“Il devra échouer pour réussir”, a déclaré la mère de Weber, Barbara, à propos de la relation entre Weber et Prewett. “C’est ça. Tous ses amis, sa famille, tous ceux qui le connaissent savent que ça ne marchera pas. Nous avons essayé de lui dire. ”

Aussi proche que Weber soit avec sa famille, il est peu probable qu’il propose à quelqu’un qui ne s’entend pas avec eux.