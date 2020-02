Pourquoi n’y a-t-il pas de chant dans l’adaptation en direct de Disney de «Mulan»?

C’est son devoir de se battre. Le guerrier le plus féroce de toute la Chine revient sur le grand écran en mars, avec l’adaptation en direct de Mulan. Cette version sera considérablement différente du film d’animation de Disney, au détriment de chansons comme “Je vais faire de toi un homme”. Y aura-t-il du chant dans ce remake de Mulan? Voici ce que nous savons du prochain film de Disney.

Le remake de Disney des premières de «Mulan» le 27 mars 2020

Tout juste sorti des remakes en direct comme Dumbo, Aladdin et The Lion King, Disney a un autre redémarrage prévu pour sa sortie en salles en mars 2020. Ce film raconte l’histoire de Hua Mulan, qui défie les règles de l’armée chinoise pour protéger sa famille et son royaume.

Mulan met en vedette Liu Yifei en tant que personnage principal et depuis que Disney a présenté sa bande-annonce et sa bande-annonce officielle, les fans ont remarqué des changements assez importants. Il n’y a plus de général Shang, Shan Yu ou Mushu.

Le film d’animation original était une «comédie musicale», avec des personnages chantant des chansons tout au long de l’histoire. Selon le réalisateur, il n’y aura pas non plus de chant dans cette adaptation en direct.

Y aura-t-il du chant dans cette version live-action de «Mulan»?

Il est difficile d’imaginer une version de Mulan sans «Je ferai de vous un homme». Ou «Réflexion». Ou Mushu. Toujours dans un effort pour rester plus proche de la fable chinoise de Mulan, «La Ballade de Mulan», le réalisateur a apporté quelques modifications à cette adaptation.

“D’après ce que je comprends, aucune chanson en ce moment, à la grande horreur de mes enfants”, a déclaré la réalisatrice Niki Caro lors d’une interview en 2017 avec Moviefone. Malheureusement, cela signifie que dans un camp plein d’hommes, il est peu probable que la chanson éclate alors qu’ils se préparent pour la bataille.

D’autres médias ont rapporté que les chansons apparaîtront comme des pistes instrumentales tout au long du film, qui est devenu une autre théorie cimentée avec la bande-annonce officielle du film. Dans celui-ci, une version instrumentale de «Reflection» joue en arrière-plan, des images de Hua Mulan apparaissent.

Réalisateur Niki Caro de «Mulan» et président de la production cinématographique de Walt Disney Studios Sean Bailey | Jesse Grant / . pour Disney

Pourquoi n’y a-t-il pas de chant dans l’adaptation en direct de «Mulan»?

Du casting aux personnages, ce film adapte le film d’animation original de Disney pour être plus «authentique» et fidèle à la culture chinoise. Au cours d’une interview avec The Hollywood Reporter, la réalisatrice Niki Caro a expliqué l’un des principaux objectifs de la création de ce film.

«Dans tout mon travail centré sur des cultures qui ne sont pas les miennes, j’espère que cela se concrétisera parce que c’est extrêmement important pour moi», a-t-elle déclaré. “Quand j’ai créé Whale Rider, j’ai vu que pour être spécifique et authentique, c’est pour être universel, et j’ai continué à travailler de manière identique depuis. À mesure que les projets prennent de l’ampleur, plus je suis certain que l’authenticité et la spécificité culturelles sont la seule façon d’aborder mon travail. »

Bien que ce film soit produit par Disney et partage de nombreuses similitudes avec le film d’animation original, l’histoire partagera des similitudes avec la fable chinoise qui a inspiré Disney. Plus d’informations sur ce film seront probablement révélées dans les prochaines semaines.

Disney’s Mulan sera présenté en première le 27 mars 2020. D’ici là, les fans peuvent regarder le classique animé sur la plateforme de streaming de Disney, Disney +.