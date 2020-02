Pourquoi n’y a-t-il pas de maison en pain d’épice dans le film?

Gretel & Hansel est un récit d’horreur de l’un des contes de fées les plus célèbres jamais. Bien qu’il présente des moments saisissants et originaux, il reste généralement fidèle aux grands traits de l’histoire des frères Grimm. Malgré cela, Gretel & Hansel manque un élément majeur de l’histoire de Grimms: la maison de pain d’épice. Le réalisateur Oz Perkins explique son intention derrière la maison unique représentée dans le film.

Une illustration de Hansel et Gretel | Bettmann

Pourquoi pas de maison en pain d’épice?

Dans une interview avec Bloody Disgusting, Perkins a déclaré qu’il voulait que son film d’horreur mêle l’attendu et l’inattendu. “Pour moi, c’est comme ça. C’est une combinaison de vouloir être avant-gardiste ou progressiste ou visionnaire, ou quel que soit le mot qui sonne le moins plein de sh * t. Comme vouloir être en quelque sorte exemplaire, et ainsi essayer de mettre les choses dans un contexte frais et chic, c’est dans une main. »

Son désir de fraîcheur l’empêchait de dépeindre la maison en pain d’épice du conte original. «Il y a certains moments d’attente pour le public dont je voulais m’assurer, quand nous y sommes arrivés, ce n’était pas« Oh mon dieu, c’est une maison faite de nourriture… Comme, je voulais m’assurer qu’à ces gonds nous traquaient et ouvraient une nouvelle voie vers quelque chose de plus frais. »

Il a expliqué: «Alors oui, il n’y a jamais eu l’impulsion de faire de la place de la nourriture… Pour être honnête avec vous, je n’aurais pas su comment rendre cela élégant. Je n’aurais pas su comment rendre cela encore plus attrayant, en quelque sorte. C’est tout d’un coup, cet aspect semble ne pas correspondre à ce que nous faisions. “

Il y a encore quelque chose de spécial dans la maison de ‘Gretel & Hansel’

Une affiche pour Gretel & Hansel

Bien que la maison de la sorcière à Gretel & Hansel ne soit pas faite de bonbons, elle était toujours conçue pour avoir une qualité d’un autre monde. L’extérieur de la maison est sombre et couvert de symboles religieux. Il semble plus petit à l’extérieur qu’à l’intérieur. Perkins a expliqué “Ouais, c’est certainement une de ces anomalies structurelles, comme tant de choses devraient être dans la fantaisie ou le conte de fées ou même l’horreur.”

Il a comparé la maison à «Le roman de Mark Danielewski, House of Leaves… où il y a cette qualité d’espaces étant… faussée par notre perception, ce qui, je pense, est quelque chose que les gens ressentent dans leur vie quand ils vont visiter un endroit où ils n’étaient que comme enfant, et… ils disent: «Wow, je pensais que cet endroit était immense quand j’étais ici. C’est minuscule! »»

Comment «Super Mario» a inspiré le film

En plus d’ignorer la célèbre maison de pain d’épice «Hansel et Gretel», le film présente d’autres bizarreries esthétiques, comme des champignons mignons et caricaturaux. Bloody Disgusting rapporte qu’ils ont été inspirés par Super Mario Bros. C’est aussi loin que possible des Grimms.

L’écran de démarrage de Super Mario Run | Chesnot / .

Perkins a fait l’éloge de Super Mario Bros. quand il a expliqué son utilisation de ses images. «J’ai l’impression qu’il y a certaines choses qui sont vraiment agréablement emblématiques et qui ne peuvent jamais être vaincues. Certaines choses, certains éléments de conception, certaines façons de voir les choses ou d’entendre les choses deviennent indélébiles, et j’ai l’impression – aussi stupide que cela puisse paraître – une grande partie de l’esthétique initiale de Mario Bros. est très indélébile. »

Gretel & Hansel est un film esthétiquement éclectique. Le directeur a décidé de ne pas utiliser une maison en pain d’épice car elle n’aurait pas l’air élégante. Cependant, le film présente des champignons Super Mario Bros. Aimez ou détestez le film, son esthétique est originale.

