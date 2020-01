Pourquoi Omari Hardwick ne regarde pas les cinq derniers épisodes

Il reste un épisode de ce chapitre de Power et certains des joueurs de la série ont activement commenté la série au cours de ses dernières semaines. En plus de publier sur les réseaux sociaux leurs rôles, des acteurs tels que Joseph Sikora et Rotimi font des interviews pour parler du mystère «Who Shot Ghost?», De leurs personnages et de leurs futurs projets.

Omari Hardwick – qui joue Ghost / James St. Patrick – a été le centre de Power pendant six saisons. Ce chapitre se termine, mais a-t-il regardé la fin avec les fans?

Omari Hardwick de «Power» aux studios SiriusXM | Roy Rochlin / .

Les cinq derniers épisodes devaient être un événement majeur pour les téléspectateurs

Après la finale de mi-saison qui s’est terminée avec Ghost Shot, Power a fait une pause. Les fans ont dû attendre deux mois pour percer le mystère, mais dans les semaines précédant le retour de la série, il y avait beaucoup de battage médiatique. Ghost s’est fait beaucoup d’ennemis, mais les fans adorent le personnage et Hardwick le sait.

Cependant, cela n’a pas été suffisant pour lui permettre de se connecter pour les cinq dernières parties de cette série. Au cours d’une interview pour “Popcorn avec Peter Travers”, l’hôte a évoqué la façon dont tout le monde déteste Ghost et le tue.

Il a fait remarquer “je ne sais pas si vous voyez quand vous regardez”, et Hardwick a partagé qu’il ne l’a pas été. “Je n’ai pas regardé les cinq derniers, mais je ne sais pas si je vais les regarder.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Hardwick a déclaré: «Je l’ai vécu, Peter. Mais la finale de mi-saison – c’était pour moi la finale, qui est l’épisode 10. “Il a ajouté qu’il pouvait déjà voir ce qui allait se passer après cela, mais une grande partie de l’émission concernait l’humanité de Ghost.

Quand Hardwick a-t-il appris le sort de Ghost?

Il y a des moments où les acteurs connaissent les saisons à l’avance si leurs personnages survivront à toute la série, et parfois ils apprennent près du tournage. Pour Hardwick, le processus était un peu différent, et il pense qu’il avait de la prévoyance en ce qui concerne l’histoire de Ghost.

Il a dit à Travers qu’il avait une idée peu de temps après la fin de la première saison, et elle lui est venue comme une révélation en faisant du jogging. Pour lui, Ghost était un «homme recherché».

«J’ai fait part d’un e-mail à Courtney et à Joseph – je ne l’ai partagé qu’avec ces deux-là, je ne l’ai pas partagé avec Curtis (50 Cent)… Et j’ai dit que je vois ce type prendre une balle à la fin. J’ai vu le sort du spectacle.

Je l’ai vu prendre une balle, mais c’était presque comme Denzel dans Man On Fire, quand Denzel a dû donner sa vie pour sauver sa cliente. J’en ai fait la fin. »

Il a poursuivi en disant que sa vision avait Tommy entrer dans l’eau chaude et à la fin, Ghost a troqué sa vie pour son ami, son frère. C’était il y a des années et le showrunner était à bord, mais comme les fans le savent, l’histoire a été modifiée pour se terminer un peu différemment.

Quels sont les plans de Hardwick après la sortie de «Power»?

Hardwick a dit à Travers qu’il était difficile de conclure son dernier

scènes et derniers jours sur le plateau, car il jouait ce personnage depuis si longtemps

et il manquera son équipe Power. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait l’intention de travailler avec

50 Cent encore, Hardwick a dit oui. Il y a de futurs projets en magasin et

une de ces possibilités pourrait être une production théâtrale.

Plus tard cette année, vous pourrez voir l’acteur dans le film de zombies Netflix de Zack Snyder, Army of the Dead. Le dernier épisode de Power sera diffusé le dimanche 9 février à 20 h. EST.