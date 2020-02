Pourquoi Oprah Winfrey déteste la Saint-Valentin

Oprah Winfrey n’est rien si ce n’est non conventionnel. C’est une non-conformiste qui a tendance à faire fi de la tradition et qui fait les choses selon son temps et ses conditions. Il n’est donc pas surprenant qu’elle soit anti-Valentin. Winfrey a fait la révélation dans une récente interview et a offert une raison intéressante derrière son dédain pour les vacances.

Oprah Winfrey lors d’un événement | Vera Anderson / WireImage

La raison pour laquelle Oprah Winfrey ne se soucie pas de la Saint-Valentin

Dans sa chronique O, The Oprah Magazine «What I Know For Sure», Winfrey a dit qu’un vieux petit ami avait ruiné la Saint-Valentin pour elle. Bien que cela fait des années que leur relation ne se termine pas, elle a déclaré que le 14 février aura toujours une connotation négative pour elle.

«Beaucoup de gens font la fête de la Saint-Valentin. Je ne le fais pas – et je ne l’ai pas fait depuis que j’étais une jeune candidate au concours Miss Black America (j’étais Miss Black Tennessee) », a avoué Winfrey (via CNN).

«Beaucoup d’autres filles recevaient des fleurs et des cadeaux de leurs beaux. Mon petit ami de l’époque, Bubba – oui, mon vrai nom – ne m’a rien envoyé », a-t-elle poursuivi.

Winfrey a dit que cela lui avait brisé le cœur.

«Je me sentais mal à ce sujet et je me suis plainte auprès d’un autre concurrent», a-t-elle ajouté. “Elle m’a imposé cette sagesse:” Fille, si ton homme a mis une fleur dans ton esprit, tu n’auras pas besoin de fleurs dans un vase! “”

Oprah Winfrey a continué à trouver l’amour

Winfrey a ensuite rencontré l’homme d’affaires Stedman Graham. Après s’être rencontrés lors d’un événement caritatif dans les années 80, les deux sont devenus un élément en 1986. Oprah a déclaré dans la colonne susmentionnée qu’elle avait initialement des doutes à propos de Graham, mais a commencé à le comprendre et à l’apprécier.

“Je pensais qu’il était assez gentil, mais je n’étais pas si impressionnée”, a-t-elle admis. «Il était poli, oui, et gentil. Le genre de gars qui s’assoit avec un ami malade. Grand et beau, c’est sûr. Mais en fait trop beau, pensais-je, pour m’intéresser à moi. »

«J’ai pensé qu’il devait être un joueur. Tous mes producteurs ont fait de même », a poursuivi Winfrey. «Ils m’ont averti de ne pas m’impliquer avec ce gars de Stedman. Mis à part son apparence, ils ne savaient rien de lui. Mais tous ceux qui sont beaux au volant d’une Mercedes vintage méritent d’être soupçonnés. J’ai donc procédé avec prudence, même avec une amitié. Ce n’est que des mois plus tard, quand j’ai appris qu’il avait rompu avec sa petite amie et qu’il avait posé des questions sur mon statut de rencontre, que je lui ai fait une sérieuse réflexion. “

Oprah Winfrey et Stedman Graham lors d’un événement en octobre 2019 | Paul R. Giunta / .

Elle et Graham sont ensemble depuis plus de 30 ans. Ils ne sont pas mariés, les deux parties affirmant que le mariage n’est pas pour eux – et qu’ils n’ont pas d’enfants.

Stedman Graham a également eu du mal avec les vacances

Dans un épisode de décembre 2019 de la série Web d’OprahMag.com, The OG Chronicles, Winfrey a révélé que Graham n’était pas non plus le meilleur cadeau. En fait, elle et Graham ont convenu de ne plus échanger de cadeaux de Noël parce qu’il est apparemment si mauvais pour trouver le bon cadeau.

“Nous sommes parvenus à un accord selon lequel les cadeaux ne sont pas ce que nous faisons”, a déclaré Winfrey.

Regardez les remarques autour de la marque 4:43

Mais au moins, il a essayé. C’est certainement mieux que de ne pas offrir de cadeau – non?