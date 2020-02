Pourquoi Ozzy Osbourne a-t-il annulé sa tournée nord-américaine de 2020?

Depuis le début des années 1970, Ozzy Osbourne est une icône du rock. Depuis ses débuts avec Black Sabbath jusqu’à sa carrière solo et au-delà, la musique d’Osbourne a continué de résonner auprès de générations de fans. Ce succès de longue date rend les nouvelles récentes d’autant plus décevantes.

Après avoir confirmé une tournée d’adieu en Amérique du Nord pour 2020, Osbourne a annulé sa série de dates de concerts. L’annonce pourrait être une déception pour les fans qui espèrent voir le légendaire rockeur en direct. Cependant, la raison du changement place la décision d’Osbourne dans un bien meilleur contexte.

Ozzy Osbourne au gala pré-Grammy 2020 | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

La légende du rock a récemment annoncé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson

Après l’annulation de la tournée, de nombreux fans ont supposé que la santé d’Osbourne pouvait avoir été un facteur. Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur la détérioration de la santé d’Osbourne, certains craignant même pour sa vie. Sa femme Sharon et sa fille Kelly ont rejeté cette notion en janvier 2020.

Peu de temps après, Osbourne a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de maladie de Parkinson. Pourtant, malgré cela, il était convaincu qu’il serait toujours en mesure de performer une fois la récupération terminée. «Je ne peux pas attendre pour descendre de mon * ss et recommencer, mais vous allez devoir être un peu plus patient. Je veux être prêt à 100% à sortir et à enlever vos chaussettes f ** king. », A-t-il déclaré.

Pourtant, les dates de la tournée nord-américaine pour sa deuxième tournée d’adieu – intitulée «No More Tours 2» – ont été révélées en février 2018. Après son diagnostic de Parkinson, les fans savaient peut-être que l’annulation de la tournée était probable. Maintenant, Osbourne l’a officialisé avec un message chaleureux à sa fidèle base de fans.

Pourquoi Ozzy Osbourne a annulé sa tournée

Sur son site officiel, Osbourne a annulé les dates nord-américaines «No More Tours 2» «pour permettre [him] de continuer à se remettre de divers problèmes de santé auxquels il a été confronté au cours de la dernière année. » La déclaration poursuit en expliquant qu’Osbourne se rendra en Europe peu de temps après avoir rempli ses «obligations promotionnelles» pour son prochain album afin de poursuivre le traitement.

En plus de son diagnostic de Parkinson, Osbourne a fait face à une crise de pneumonie en 2019 ainsi qu’à une chute dangereuse. Mais malgré ses difficultés médicales, Osbourne essaie d’honorer les fans qui sont restés à ses côtés.

“Je ne veux pas commencer une tournée, puis annuler des spectacles à la dernière minute, car ce n’est tout simplement pas juste pour les fans”, a déclaré Osbourne dans un communiqué. “Je préfère qu’ils obtiennent un remboursement maintenant et lorsque je ferai la tournée nord-américaine sur la route, tous ceux qui ont acheté un billet pour ces spectacles seront les premiers à acheter des billets à ce moment-là.”

Les fans soutiennent la décision d’Ozzy

De leur côté, les fans d’Osbourne ont montré leur soutien à la décision. Bien que manquer «No More Tours 2» soit regrettable, les personnes qui ont suivi la carrière épique du chanteur semblent comprendre à quel point ses soins de santé sont importants en ce moment.

«Repose-toi Ozzy! Nous t’aimons! J’espère que vous irez mieux! Homme de fer!” a tweeté un fan, faisant référence au tube “Iron Man” enregistré en 1970 par Osbourne avec Black Sabbath. Un autre fan a partagé sa réaction émotionnelle en apprenant la nouvelle: «Guéris vite! Je suis tombé en pleurs comme un fou pour l’entendre annulé mais je t’aime et je serai toujours là en tant que reste de tes fans! Merci d’être mon idole, rock sur Ozzy. “

L’annulation de la tournée est certainement un coup dur pour les fans d’Osbourne. Mais vu l’enjeu, c’est un petit prix à payer. Avec un peu de chance, Osbourne sera de retour sur la route en un rien de temps. D’ici là, au moins ses fans dévoués auront Ordinary Man à espérer. Son 12e album studio sort le 21 février 2020.