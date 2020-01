Pourquoi P! Nk n’obtiendra pas de chirurgie plastique

P! Nk prévoit de vieillir avec grâce, comme elle le dit, “son talent et mon individualité sont bien plus importants que mon visage”.

La chanteuse, qui a eu 40 ans en septembre, a publié dimanche soir une série de tweets sur les réalités du vieillissement sous les projecteurs – et alors que beaucoup à Hollywood optent pour les pincements, les plis et les injectables, elle a expliqué qu’elle ne serait pas faire de même.

“Lettre à moi-même; Cher moi, tu vieillis. Je vois des lignes. Surtout quand tu souris,” commença-t-elle. “Votre nez grossit. Vous avez l’air (et vous vous sentez) bizarre à mesure que vous vous habituez à cette nouvelle réalité. Mais votre nez ressemble à vos enfants, et votre visage se plisse là où vous riez. Et oui idiot … vous fumiez.”

“Note continue à soi-même: de temps en temps, vous envisagez de modifier votre visage, puis vous regardez une émission où vous voulez voir ce que la personne ressent … et son visage ne bouge pas”, a-t-elle ajouté. “Je ne peux pas m’y mettre. Je ne peux pas.”

Cette incapacité à relayer les émotions est ce avec quoi P! Nk semblait avoir le plus gros problème, car elle a dit qu’elle voulait que “mes enfants sachent à quoi je ressemble quand je suis en colère”. La chanteuse est maman de sa fille Willow, 8 ans, et de son fils Jameson, 3 ans, qu’elle partage avec son mari Carey Hart.

“J’ai de la chance car je n’ai jamais vraiment dépendu de mon apparence”, écrit-elle dans son dernier tweet. “J’ai décidé que mon talent et mon individualité sont bien plus importants que mon visage. Alors montez à bord parce que je suis sur le point de vieillir l’OL FASHIONED WAY (dans une merde régnant en tutu à 30 mph 100 pieds dans les airs sur 40) yasssssssss “

Je suppose que cela signifie que les acrobaties de concert ne s’arrêteront pas de sitôt!

Après son fil, Hart s’est rendu sur ses propres pages de médias sociaux pour louer la décision de sa femme. “Pensez qu’il est temps pour les gens de s’éloigner de la seringue et du chirurgien plasticien. Bon travail bébé, mettons-nous ensemble,” écrit-il, ajoutant, “# No #Lips.”

Le couple a récemment célébré ensemble son 14e anniversaire de mariage, où ils étaient tous deux d’une franchise rafraîchissante. “Nous avons été à cette chose depuis longtemps, bébé. Ce n’est pas parfait, mais je suis reconnaissant que ce soit la nôtre”, écrivait P! Nk à l’époque.

Il a ajouté: “Nous venons tous les deux de foyers brisés, mais nous avons fait le choix de travailler dur dans notre relation. Et regardez-nous maintenant!”

