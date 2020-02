Pourquoi ‘Parasite’ n’est disponible qu’en streaming sur Hulu

C’est vraiment un mauvais moment pour ne pas être fan de Parasite. Le thriller satirique du réalisateur Bong Joon Ho est partout ces jours-ci, y compris – au moment de la rédaction de cet article – les écrans IMAX. Même Donald Trump a pesé sur le succès du film sud-coréen pendant la saison des récompenses. Il est donc évident de voir à quel point la fièvre parasitaire est omniprésente.

Cependant, un endroit où les fans n’entendront pas un coup d’œil sur le film de Bong est sur Netflix. Hulu a récemment annoncé qu’elle avait obtenu des droits de diffusion exclusifs pour Parasite. Le film sera disponible pour les abonnés à partir du 8 avril 2020. Voici l’histoire complète des raisons pour lesquelles les fans de Parasite devront s’inscrire à Hulu pour diffuser le hit oscarisé.

Les acteurs et l’équipe de «Parasite» aux Oscars | Eric McCandless via .

«Parasite» a marqué l’histoire des Oscars

Avant d’expliquer la vérité derrière l’accord sur les parasites de Hulu, voyons pourquoi cela est si important. Le parasite n’est pas seulement un autre lauréat d’un Oscar. Le film a marqué l’histoire en remportant quatre Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. C’est le premier film en langue étrangère à remporter le premier prix. Et grâce à son triomphe aux Oscars, Parasite progresse régulièrement dans la liste des plus grandes sorties de films étrangers aux États-Unis.

Le film de Bong est également l’un des films dont on a le plus parlé en 2019. Parasite a traversé une vague de raves critiques écrasantes jusqu’à la scène des Oscars. Et tandis que la plupart de ceux qui ont vu le film l’adorent, il y a une tonne d’autres cinéphiles qui cherchent probablement encore à se rattraper. Les droits exclusifs de Hulu sur Parasite ont ensuite mis le site de streaming en excellente position à l’avenir, car les téléspectateurs le recherchent en ligne.

Hulu a des droits exclusifs de streaming

Bien que Parasite rejoigne bientôt la bibliothèque de streaming de Hulu, ce n’est pas unique. Les droits exclusifs de Hulu sur le film oscarisé font plutôt partie d’un contrat de licence pluriannuel. En 2017, Hulu a conclu un accord avec Neon – le distributeur derrière Parasite. Dans le cadre de cet arrangement, tout le contenu de Neon ne sera disponible que sur Hulu.

Néon n’a été créé qu’en 2017, mais a déjà connu un énorme succès. En seulement trois ans, la société a produit ou distribué des chouchous critiques comme moi, Tonya, Three Identical Strangers et Apollo 11.Mais 2019 a été sa plus grande année, Honeyland et Parasite ayant attiré l’attention des Oscars. Neon a débarqué la distribution nord-américaine à ce dernier en 2018.

2020 s’annonce déjà comme une autre grande année pour Neon. Portrait of a Lady on Fire – une romance française qui a reçu une sortie limitée en 2019 – reçoit une large diffusion. Et le film d’horreur The Lodge se déploie lentement, avec plusieurs autres sorties prévues dans les prochains mois. Comme Parasite, ils se retrouveront sur Hulu après la fin de leurs tournées théâtrales.

Les fans de «parasites» ont également besoin de HBO

Les fans du film oscarisé de Bong voudront donc renouveler leur abonnement à Hulu s’ils souhaitent diffuser Parasite. Mais les super-fans voudront également s’assurer que leurs comptes HBO sont également actifs. Comme annoncé précédemment, Bong est producteur exécutif d’une nouvelle série limitée HBO inspirée par Parasite.

Nous n’avons toujours pas de détails concrets sur l’histoire. Mais les rapports indiquent qu’il ne racontera pas la même histoire, choisissant plutôt d’étendre le monde de Parasite. Le cinéaste oscarisé – et créateur de la succession – Adam McKay (The Big Short) aide également Bong à traduire son film sur petit écran.

À ce stade précoce, on ne sait pas si l’émission de HBO restera fidèle à son cadre et à ses personnages sud-coréens. Il est facile d’imaginer une approche qui applique la prémisse de base du film à un conte américain plus familier. Nous espérons juste que le spectacle restera fidèle à ce qui a fait résonner Parasite avec tant de personnes.