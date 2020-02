Pourquoi Quentin Tarantino a menacé de tuer David Letterman, selon Letterman

David Letterman réclamations Quentin Tarantino une fois menacé de le battre à mort.

Alors qu’il apparaissait lors de la première de la saison de “Desus & Mero” de Showtime, l’ancien animateur de “Late Show” a partagé une histoire sur le moment où il s’est disputé avec le réalisateur “Il était une fois … à Hollywood” après avoir semblé pousser amusant à son apparence.

“Y a-t-il des bœufs célèbres dans lesquels vous avez pu parler? Ou devez-vous signer comme NDA ou?” co-animateur Desus Nice a demandé à Letterman, qui a répondu: “Je me suis bien disputé avec Quentin Tarantino. C’était vraiment bien.”

“Il y avait un invité dans l’émission et sa petite amie était quelqu’un [Tarantino] sortait ensemble. Étoile célèbre. Si célèbre que je ne me souviens plus du nom “, se souvient Letterman.” Et je disais: “Non, tu ne sors pas avec Quentin Tarantino.” Et elle a dit: ‘Oui, oui je le suis.’ Et j’ai dit: “Non, s’il vous plaît, dites-moi que ce n’est pas vrai.” Maintenant je plaisante! “

“Je pense que l’idée est que Quentin Tarantino est ce nerd du magasin de films depuis que vous avez pu sortir des films du magasin. C’était un nerd du cinéma”, a-t-il poursuivi. “Maintenant, je fais semblant d’être stupéfait que cette glorieuse star de cinéma sort avec ce petit gars écureuil.”

Selon Letterman, Tarantino l’a appelé deux jours plus tard.

“Il commence à me crier dessus, ‘je vais te battre à mort, je vais te tuer, je viens à New York, et je vais te vaincre. Comment peux-tu dire ça à propos de moi? “”, a déclaré Letterman. “Et j’ai dit: ‘Quentin, attends une seconde.'”

Le comédien a ensuite demandé à son producteur de reprendre l’autre ligne afin qu’ils ne pensent pas qu’il “inventait”. Letterman a déclaré que Tarantino a continué “indéfiniment – comme si le gars était complètement fou cliniquement”.

L’animateur “Mon invité n’a besoin d’aucune introduction” a dit qu’il avait alors demandé à Tarantino: “Comment voulez-vous faire cela? Bat ou poings?” Letterman a affirmé que le réalisateur avait choisi une chauve-souris pour “battre l’enfer”.

“Il n’y a pas de refroidissement”, a déclaré Letterman. “Ça continue à exploser.” Comme l’a expliqué Letterman, les deux hommes ont fixé une date pour que Tarantino vienne le combattre, mais Tarantino n’était pas présent.

Des années plus tard, lorsque Tarantino faisait la promotion de “Inglourious Basterds” sur “The Late Show”, le réalisateur de “Pulp Fiction” s’est excusé. Et Letterman a dit qu’il avait plaisanté sur toute cette épreuve dans leur interview.

Regardez Letterman rappeler l’histoire dans le clip ci-dessus.

