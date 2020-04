Pourquoi Reginae Carter dit qu’elle a fait des rappeurs après avoir rompu avec YFN Lucci

Reginae Carter et YFN Lucci semblent avoir fini pour de bon. Après avoir parlé de sa rupture sur T.I. & Tiny: Friends and Family Hustle, elle a également parlé franchement sur les réseaux sociaux tout en discutant avec Shekinah Jo.

Reginae Carter et YFN Lucci en 2018 | Prince Williams / WireImage

Reginae Carter et YFN Lucci avaient une relation difficile

Carter et Lucci étaient liés romantiquement depuis quelques années. Leur relation a attiré beaucoup d’attention en raison du fait que Carter, 21 ans, est âgé de près de 10 ans et qu’il a deux enfants.

Ils auraient rompu en août 2019 et avaient été intermittents pendant des mois, mais en décembre 2019, selon des rumeurs, Lucci aurait tenté de revenir avec Carter.

Lors d’une fête d’anniversaire à Atlanta, il lui aurait donné 5 000 roses, qui étaient par terre dans un club où elle avait sa fête d’anniversaire. Carter a organisé une grande fête d’anniversaire à Atlanta, où Lucci lui aurait donné 5 000 roses, qui ont été placées dans la section où elle célébrait au club.

Peu de temps après leur rupture en août, la mère de Carter, Toya Carter, a déclaré: «Elle est célibataire… je veux dire, hé. Elle est jeune. Vous vivez et vous apprenez. Je veux juste le meilleur pour mon enfant à la fin de la journée. Ce n’est pas une ombre contre Lucci. Je lui souhaite le meilleur, mais je veux le meilleur pour elle. Je veux juste que ma fille soit heureuse. Je veux qu’elle se concentre sur son premier et l’amour, ça viendra ensuite. ”

Voici pourquoi elle dit qu’elle ne sort plus avec des rappeurs

Récemment sur Instagram, Carter était sur Instagram Live avec la star de Love & Hip Hop et amie de la famille, Shekinah Jo. Elle a parlé de ce qu’elle a appris de la relation.

Carter a dit à Jo: “Je me fiche de mon âge ou de ma jeunesse, je ne permettrai à aucun homme de poster une fille en les secouant **. Je m’en fiche qu’elle la secoue sur votre musique. C’est une chose de respect. Peut-être que ce n’est pas moi. Peut-être que ce n’est tout simplement pas ma foule. Mais je ne serai jamais cool avec aucun homme allant à aucune fête sans aucune filles nues hecka poussant des concombres n’importe où. Je ne sortirais plus jamais avec un rappeur. J’ai déjà appris ma leçon. “

Lors d’un récent épisode de T.I. & Tiny: Friends and Family Hustle, Carter a également parlé de ce que son père lui avait dit après sa rupture avec Lucci.

Elle a dit: «Pour entendre mon papa me dire que Lucci, il vous aime probablement, mais il n’est pas amoureux de vous à cause des actions et des choses qu’il fait. Mon père m’a dit que parfois, quand les gens ne savent pas s’aimer, ils ne peuvent pas aimer les autres et vous ne pouvez pas leur en vouloir. Parfois, les gens ne savent tout simplement pas aimer. Lil Wayne! Il a fait la chanson! ‘Comment aimer.'”

T.I. & Tiny: Friends and Family Hustle est diffusé le lundi sur VH1.