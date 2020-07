Pourquoi réunir les familles de Chantel et Pedro pour une conversation finit par être une mauvaise idée

Dans l’histoire du 90 Day Fiancé, Chantel Everett et Pedro Jimeno ne semblent pas réussir à faire vivre leur famille. Dans les rares occasions où les deux familles se réunissent, cela semble généralement se terminer par une situation dramatique. Lisez la suite pour savoir ce qui se passe lorsque Chantel et Pedro réunissent leurs familles pour une conversation qui ne se termine pas bien.

Chantel et Pedro partent en République Dominicaine et les étiquettes familiales de Chantel

le long de

Chantel Everett et Pedro Jimeno | chantel_j_ via Instagram

Dans The Family Chantel, Pedro et Chantel décident d’aller

retour en République dominicaine parce que la grand-mère de Pedro est malade. Chantel’s

la famille décide de venir aussi, et les deux familles finissent par obtenir

ensemble.

Les parents de Chantel et la mère et la sœur de Pedro s’assoient pour

parler après l’altercation du dîner entre Pedro et Chantel

frère, River. Les choses explosent entre les familles et elles doivent chacune marcher

avant que les choses deviennent trop incontrôlables quand tout est fini.

Il y a une barrière linguistique majeure, qui aggrave les choses

La famille de Chantel ne peut pas comprendre ce que dit la mère de Pedro, mais ils remarquent son langage corporel lorsqu’elle se lève pendant les cris.

«Je n’ai aucune idée de ce que ces gens disent. J’ai remarqué que la mère de Pedro s’est levée. Naturellement, je me suis également levée », a déclaré Karen, la mère de Chantel aux caméras. Thomas, le père de Chantel, explique qu’ils ne comprennent pas ce qui se dit parce que la famille de Pedro parle espagnol et ils ne le comprennent pas.

La mère de Chantel essaie de remédier à la situation en disant que tout va bien maintenant après le combat chez elle. Elle présente ses excuses à Nicole, la sœur de Pedro.

Karen se lève entre Chantel et Pedro. « Tout d’abord. Nous allons devoir nous relayer comme nous le faisons en thérapie. D’accord? Nous avons parlé du moment où nous nous sommes battus dans ma casa et c’était ok parce que c’est fini maintenant. Je m’excuse pour votre perruque », a déclaré Karen à Nicole.

Les mères essaient de parler des choses

Lidia ne semble pas accepter les excuses et dit à la famille de Chantel qu’elles sont un «mauvais exemple» d’une famille américaine. Cela conduit bien sûr à une réponse de la famille de Chantel également.

« Je veux dire que vous êtes un mauvais exemple de famille américaine pour nous », leur dit Lidia. Pedro traduit pour la famille de Chantel.

Karen répond au commentaire avec son point de vue. « Si votre famille pense qu’un bon exemple d’Americana est une famille qui permet aux gens d’entrer et de les battre et si c’est une famille qui ne se défend pas, c’est un mauvais exemple, si c’est ce que c’est », répond Karen.

Il y a évidemment une barrière linguistique majeure, ce qui rend les tensions encore plus fortes dans cet échange houleux. Malheureusement, rien n’est résolu avec cet exposé et il semble que les choses empirent encore.

«Vous avez invité mes enfants chez vous et vous les avez agressés», explique Lidia. À ce stade, Chantel et ses parents décident qu’il est temps de partir avant que les choses n’explosent davantage.

L’échange houleux se termine et c’est l’un des plus scandaleux

moments entre les deux familles. Le fait que chaque famille parle différemment

la langue crée une situation encore plus compliquée et mal interprétée.