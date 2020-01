Pourquoi Ringo a préféré jouer des chansons de John Lennon à celles de Paul McCartney dans ses Beatles Days

Alors que les Beatles avaient collectivement plusieurs pics ensemble, les membres du groupe ne l’ont pas toujours vu de cette façon. Prenez le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, souvent appelé le plus grand album de tous les temps. Ni George Harrison ni Ringo Starr n’ont eu beaucoup de plaisir à faire ce record.

George a décrit son ennui devant le «processus d’assemblage» que le groupe a traversé pendant le Sgt. Séances de poivre. Pour sa part, Ringo n’était pas ravi de tout le monde autour du groupe qui a fait l’album. (Il l’a comparé à un musicien de session.)

Dans “She’s Leaving Home”, Ringo n’avait même pas de batterie à jouer. Dans l’ensemble, le Sgt. Pepper était vraiment un projet de Paul McCartney. Cela suggère une autre raison pour laquelle Ringo n’a pas aimé faire l’album.

Dans une interview publiée dans le projet Anthology, Ringo a dit qu’il préférait généralement jouer des chansons écrites par John Lennon à celles écrites par Paul. C’était une question de styles individuels des auteurs-compositeurs.

Ringo a dit que les chansons de John avaient «un peu plus de rock’n’roll»

Les Beatles assistent à la première de «Comment j’ai gagné la guerre» de Richard Lester en octobre 1967. De droite à gauche: John Lennon, Cynthia Lennon, Ringo Starr, Maureen Starkey, Paul McCartney, Jane Asher | Personnel / Mirrorpix / .

Alors que Paul aimait le premier rock de Little Richard et a écrit plus tard l’écrasant «Helter Skelter», il aimait la musique pop et le crooner à l’ancienne qu’il a présenté dans «When I’m Soixante-Four». Et, comme sur «Yesterday» et «Eleanor Rigby», il n’avait pas peur des arrangements de cordes sur ses chansons.

John était beaucoup plus un rocker. Pendant que Paul écrivait des chansons comme «Good Day Sunshine» et «Rigby» pour l’album Revolver, le son de John s’alourdissait sur des chansons comme «Rain» et «Tomorrow Never Knows». C’était le genre de choses que Ringo aimait jouer de la batterie.

Dans Anthology, Ringo a expliqué comment les deux parties du partenariat Lennon-McCartney ont commencé à se séparer à la fin des années 60. “D’ici là, c’était Lennon ou McCartney”, a-t-il déclaré. «C’était jusqu’à environ 80% de chansons écrites séparément.»

Ringo n’a pas eu besoin d’attendre les crédits de publication de l’album pour savoir quel morceau est venu, quel camarade de groupe. “Je pouvais dire quelles étaient les chansons de John”, a déclaré Ringo. “J’ai toujours préféré jouer avec eux – ils avaient toujours un peu plus de rock’n’roll avec eux.”

John a écrit les chansons préférées des Beatles de Ringo

Août 1967: John Lennon et Ringo Starr traversent la gare d’Euston en route vers Bangor, au nord du Pays de Galles, pour entendre Maharishi Mahesh Yogi parler. | Bettmann

Si vous avez déjà entendu Ringo parler des chansons des Beatles qu’il aime, ce ne sera pas une grande surprise d’apprendre qu’il préférait la musique de John. «Rain», le morceau de Fab Four préféré de Ringo (au moins pour sa batterie), se classe parmi les meilleures œuvres de John.

À plusieurs reprises, il a également souligné que «Yer Blues» de John était l’un des moments forts de son passage chez les Beatles. «‘ Yer Blues ’, vous ne pouvez pas le surpasser», a-t-il également déclaré dans Anthology. «C’est ce groupe qui était ensemble; c’était comme le rock grunge des années 60, vraiment. Blues grunge. “

Bien sûr, John n’a pas arrêté de se balancer. Ringo doit avoir aimé jouer d’autres morceaux de Lennon à tranchant dur comme “I Want You (She’s So Heavy)” et “Come Together”. (Ringo a également joué de la batterie sur le premier album solo de John.)

Bien sûr, Paul a aussi eu ses moments. Après que les Beatles se soient frayé un chemin dans «Helter Skelter», vous pouvez entendre Ringo crier dans un mélange de douleur et de satisfaction. “J’ai des ampoules aux doigts”, dit-il.

