Pourquoi Robert Plant pensait que «Stairway to Heaven» n’était pas la chanson définitive de Led Zeppelin

Dès le début de la course de Led Zeppelin, le groupe avait certaines chansons qui étaient la pièce maîtresse de ses performances de marathon. Au début, cette chanson était «Dazed and Confused», dans laquelle Jimmy Page montrait un arc à sa guitare dans la section centrale.

Après la sortie de Led Zeppelin II (1969), “Whole Lotta Love” (avec Page sur theremin) a pris le relais comme piste qui a fait tomber la maison. Mais une fois que le groupe a sorti son quatrième album à succès (1971), «Stairway to Heaven» est devenu la chanson que tous les fans de Zep du monde entier voulaient entendre.

Mais cela ne voulait pas dire que Robert Plant, qui a écrit les paroles de la musique de Page, avait envie de la chanter tous les soirs. En 1974, Plant avait déjà commencé à se lasser de «Stairway», qu’il a commencé à appeler «cette chanson de mariage» dans des conversations privées.

Et bien avant la fin de Zeppelin, Plant a commencé à refuser de chanter la chanson en concert. (Il ne le chantera toujours pas.) Dans les années 80, Plant a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que c’était la chanson de signature de Zep – que tout le monde dans le monde soit ou non en désaccord.

Robert Plant l’a décrit comme une “petite chanson naïve” très anglaise “

Robert Plant de Led Zeppelin, vers 1975 | Anwar Hussein / Archives Hulton / .

Alors que Led Zeppelin défendait avec succès “Stairway to Heaven” contre des accusations de plagiat, les journalistes ont dû faire face au genre d’impact qu’un changement de paternité pourrait avoir. Après tout, The Guardian a rapporté en 2016 que «Stairway» aurait généré plus de 500 millions de dollars de revenus.

Mais cash cow ou pas, Plant a cessé de penser fortement à la chanson (ou au moins à ses paroles et à sa voix) il y a longtemps. En 1988, parlant à Rolling Stone, il a semblé se hérisser lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris que ce soit «la chanson définitive de Led Zeppelin».

“Ce n’est pas le cas,” répondit-il. “Je ne pense pas que ce soit le cas.” Lorsque son intervieweur a dit: «Tout le monde semble le penser», Plant a de nouveau repoussé. “C’est une petite chanson agréable, agréable, bien intentionnée et naïve”, a-t-il déclaré. “Très anglais. Ce n’est pas la chanson définitive de Led Zeppelin. “

Jamais du genre à laisser un public suspendu, Plant a offert ce qu’il considérait comme le morceau signature de Zep. Il vient de son album préféré de Zep, Physical Graffiti (1975).

L’usine a déclaré que «le Cachemire» était la piste définitive de Led Zeppelin

Led Zeppelin lors d’une conférence de presse au début des années 70 | P Y Tang / South China Morning Post via .

Alors que «Stairway to Heaven» a toute la «lumière et l’ombre» que Page appréciait dans la musique de Zep – plus l’un des plus grands solos de guitare de Page – Plant a clairement dépassé cette version de lui-même au milieu des années 70. (Plant n’avait que 22 ans quand il a écrit et enregistré Led Zeppelin IV à l’hiver 1970.)

Une fois que Zep est passé devant Houses of the Holy et dans Physical Graffiti, le groupe a vraiment trouvé son rythme. Pour Plant, la recherche du groupe dans les lieux exotiques d’Afrique du Nord a produit ce qu’il considérait comme le morceau ultime de Zeppelin: «Kashmir».

«C’est la quête, les voyages et les explorations que Page et moi avons effectués dans des climats lointains bien en dehors des sentiers battus», a-t-il déclaré à Rolling Stone en 1988. «C’était une période assez remarquable pour ouvrir les yeux et voir comment vivaient les membres de la tribu berbère dans le nord du Sahara.»

Même si Plant ne pensait pas trop à ses paroles «Cachemire» une décennie plus tard, il les respectait. «C’était comme ça pour moi à ce moment-là», a-t-il dit. “C’est vraiment pour moi la sensation Zeppelin.”

